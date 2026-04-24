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“절벽에서 뛰어내릴 기세”…스타 커플 해리 스타일스·조이 크라비츠 약혼

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최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
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팝스타 해리 스타일스와 배우 조이 크라비츠가 약혼했다는 보도가 나왔다.

 

23일(현지시간) 미국 연예 매체 페이지 식스는 소식통을 인용해 두 사람의 약혼 사실을 전했다.

 

해당 관계자는 “스타일스가 크라비츠에게 완전히 매료된 상태”라며 “그녀를 위해서라면 절벽에서도 뛰어내릴 기세”라고 밝혔다. 이어 “크라비츠 역시 매우 행복해하고 있다”며 “주변 지인들 사이에서는 두 사람의 약혼이 전혀 놀라운 일이 아닐 만큼 예견된 수순이었다”고 덧붙였다.

 

약혼설은 최근 공개된 장면을 통해 급속히 확산했다. 지난 주말 크라비츠가 화려한 반지를 착용한 채 스타일스와 키스를 나누는 모습이 포착되면서 두 사람의 관계 변화에 관심이 쏠렸다. 다만 양측은 아직 공식 입장을 내놓지 않은 상태다.

해리 스타일스(왼쪽)와 조이 크라비츠. 해리 스타일스·조이 크라비츠 인스타그램 캡처
해리 스타일스(왼쪽)와 조이 크라비츠. 해리 스타일스·조이 크라비츠 인스타그램 캡처

두 사람의 열애는 2025년 8월 이탈리아 로마에서 함께 산책하는 모습이 공개되며 처음 알려졌다. 같은 달 영국 런던에서도 다정한 스킨십이 포착되면서 사실상 연인 관계로 굳어졌다. 이후 미국 뉴욕 브루클린 등지에서 함께 있는 모습이 간헐적으로 목격되며 교제가 이어져 왔다.

 

특히 지난달에는 스타일스가 호스트로 나선 새터데이 나이트 라이브 애프터파티에 두 사람이 손을 잡고 등장해 공개적인 애정을 드러냈다.

 

미국의 유명 싱어송라이터 레니 크라비츠의 딸인 크라비츠는 ‘엑스맨: 퍼스트 클래스’, ‘애프터 어스’, ‘매드맥스: 분노의 도로’, ‘신비한 동물사전’, ‘더 배트맨’ 등에 출연했다.

 

스타일스는 보이그룹 원 디렉션의 멤버로 데뷔, 2023년에는 솔로 아티스트로 그래미 어워드 ‘올해의 앨범’을 수상했다.

 

한편 크라비츠는 과거 칼 글루스만과 결혼했으나 이혼했으며, 이후 채닝 테이텀과 약혼했지만 결별했다. 스타일스는 테일러 러셀, 올리비아 와일드, 켄달 제너, 테일러 스위프트 등과의 교제로도 주목받아 왔다.

최승우 기자

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