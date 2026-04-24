이란전쟁·경제불안 여파에 트럼프 반대여론 58%… 2기 출범 후 최고치

이란 전쟁에 따른 고유가와 경제 우려 등으로 도널드 트럼프 대통령에 대한 미국 내 반대 여론이 나날이 하락해 급기야 집권 2기 최고치로 치솟았다.

23일(현지 시간) 뉴욕타임스(NYT)가 각종 여론조사 결과를 평균한 집계에 따르면 트럼프 대통령에 대한 반대 여론은 제2기 행정부 출범 후 최고치인 58%에 달했다. 트럼프 대통령의 국정 수행에 대한 찬성 여론은 39%에 그쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

이란 전쟁 여파로 기름값이 폭등하고 경제 악화에 대한 우려가 확산하고 있는 것이 지지율 하락에 결정적 영향을 미쳤다는 평가다. 특히, 경제 정책과 관련해서는 미국 유권자들의 34%만이 트럼프 정부를 지지했다. 인플레이션 대책에 대한 지지율은 28%에 불과했다.

심지어 집권 공화당 지지층에서도 이란 전쟁에 대한 반발 등으로 이탈 조짐이 확대되는 국면이다. 보수 논객 터커 칼슨 등 공화당 지지층의 일부는 최근 이란 전쟁에 반대하며 트럼프 대통령을 비판하고 있다.

지지 정당이 없는 무당파층에서도 트럼프 대통령에 대한 지지율이 재임 초 39%에서 지난주 28%로 급락한 것으로 마르케트대 로스쿨 여론조사에서 나타났다.

지지율 하락세에 직면한 트럼프 대통령이 지지율 반전을 꾀하기는 쉽지 않아 보인다. 야당인 민주당은 오는 11월 치러지는 중간 선거를 트럼프 대통령에 대한 심판 성격의 국민투표로 삼겠다고 벼르고 있다.

다만, NYT는 경제 우려 확산으로 트럼프 대통령의 또 다른 상징적 정책인 초강경 이민정책의 찬성 여론이 확대될수 있다며, 이 부분이 중간선거를 앞둔 트럼프 행정부 지지율 흐름의 변수가 될 수 있다고 분석했다.