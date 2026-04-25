대전아쿠아리움 마스코트 아기 백사자 ‘보문이’, 선천적 희귀질환으로 폐사

생후 7개월 만에 짧은 생 마감

대전아쿠아리움의 마스코트로 시민들의 큰 사랑을 받아온 아기 백사자 ‘보문이’가 선천적 희귀질환을 극복하지 못하고 결국 폐사했다.

24일 대전시와 금강유역환경청 등에 따르면 대전아쿠아리움에서 사육되던 암컷 백사자 보문이가 지난 2일 생후 7개월여 만에 숨을 거둔 것으로 뒤늦게 확인됐다.

아기 백사자 '보문이'. 연합뉴스

보문이의 직접적인 사인은 선천적 관절 희귀질환인 ‘다발성 연골형성 이상’으로 밝혀졌다.

보문이는 지난해 8월28일 백사자 부부인 ‘레오’와 ‘레미’ 사이에서 태어났다.

출생 직후 육아에 서툰 어미 사자로부터 방치되는 위기를 겪었으나 사육사들의 헌신적인 인공 포육 덕분에 고비를 넘겼다.

이후 지난해 11월 일반에 공개되며 대전의 새로운 명물로 떠올랐으나 최근 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 행방에 대한 의혹이 제기되며 안타까운 소식이 알려지게 됐다.

아쿠아리움 측은 보문이의 상태가 호전되기를 기대하며 치료에 전념했으나 성장에 따른 체중 증가를 약한 관절이 견디지 못하면서 지난달부터 상태가 급격히 악화한 것으로 전해졌다.

대전아쿠아리움 관계자는 "야생 개체의 강한 생명력으로 질환을 이겨내길 바라며 백방으로 노력했으나 끝내 숨을 거뒀다"며 깊은 슬픔을 전했다.