행안차관, '고유가 지원금' 1차 지급 준비 점검…"만반의 준비"

27일부터 취약계층 대상 지급…첫 주 출생연도 끝자리 기준 요일제 신청

행정안전부는 24일 김민재 차관이 서울 종로구 숭인2동 주민센터를 찾아 고유가 피해지원금 1차 지급 준비 상황을 점검하고, 현장의 애로사항을 청취했다고 밝혔다.

24일 서울 숭인2동주민센터에 마련된 고유가 피해지원금 신청 창구에서 직원들이 업무를 준비하고 있다. 고유가 피해지원금은 이달 27일부터 5월 8일까지 기초생활수급자·차상위가구·한부모가족을 대상으로 우선 지급한다. 연합뉴스

김 차관은 이날 주민센터를 찾은 자리에서 선불카드 지급 물량이 충분한지와 카드 디자인에 취약계층 여부가 노출되지 않는지 등을 살폈다.



또 고령 신청자를 위한 대기 공간 확보를 요청하는 등 고유가 피해지원금 지급 과정 전반에 주민 불편이 없도록 세심한 배려를 기울여 달라고 당부했다.



기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족을 대상으로 하는 1차 고유가 피해지원금은 27일 오전 9시부터 온오프라인을 통해 신청할 수 있다.



신청 첫 주에는 혼잡을 막기 위해 출생 연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용된다.



다만, 금요일인 '5월 1일 노동절'이 공휴일로 지정됨에 따라 전날인 '목요일 30일' 출생 연도 끝자리가 '4·9'인 경우와 함께 '5·0'도 신청이 가능하다.



김민재 차관은 "지난해 '원팀'이 돼 민생회복 소비쿠폰 사업을 성공적으로 마무리한 경험이 있는 만큼 그때 쌓은 노하우와 역량을 십분 발휘해 만반의 준비를 갖출 것"이라고 밝혔다.

<연합>