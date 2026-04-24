"#우리의 이란"…'내부 분열' 美여론전 일제히 방어

미·이란 2차 협상이 무산된 뒤 이란 내 협상파와 군부 강경파의 분열이 심각하다는 미국의 여론전에 이란 측이 본격적으로 대응하는 모양새다.



도널드 트럼프 미 대통령은 협상 무산에 대한 원인을 이란 권부의 분열로 지목하고 책임을 돌리고 있다. 미국 언론을 중심으로 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 암살 이후 권력 공백으로 내부 권력 투쟁이 심상치 않고 이 때문에 이란이 미국과 협상에 일사불란하게 나서지 못한다는 추정 섞인 분석 기사도 잇따르고 있다.

아야톨라 알리 하메네이(좌) 전 이란 최고지도자와 모즈타마 하메네이 현 최고지도자 벽화. EPA연합뉴스

이란에선 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 23일(현지시간) 서면 메시지를 통해 결속을 강조한 뒤 정치권과 군부가 한목소리로 분열론을 일축하고 단결을 과시하는 입장을 내고 있다.



모즈타바 하메네이는 "이란의 응집력은 더욱 강력하고 강철처럼 견고해졌다"며 "적의 미디어 작전은 국민의 심리를 직접 타격함으로써 내부의 단결을 저해하고 국가 안보를 흔들려는 의도가 명백하다"고 비판했다.



그러면서 "부주의와 방심으로 이러한 악의적인 의도가 실현되는 것을 결코 허용해서는 안 된다"고 주문했다.



마수드 페제시키안 이란 대통령도 이날 엑스(X)에 "이란에 강경파나 온건파는 없다. 우리는 모두 이란인이자 혁명가일 뿐"이라고 썼다. 이어 "국가적인 철통같은 단결과 최고지도자에 대한 복종으로 침략자를 후회하게 할 것"이라며 "하나의 신, 하나의 국가, 하나의 지도자, 하나의 길, 생명보다 소중한 이란의 승리"라고 강조했다.



미국 언론들이 이란 군부 강경파에 밀려났다고 분석한 아바스 아라그치 외무장관도 엑스에 "전장과 외교는 같은 전쟁에서 완전히 조율된 전선"이라며 "이란인은 그 어느 때보다 모두 단결됐다"고 적었다.



아라그치 장관은 최근 이란군의 날, 혁명수비대 창설 기념일을 계기 삼아 이란 군부를 예방해 이들의 애국심과 헌신에 감사를 나타내는 일정을 공개했다.



이란 안보정책 결정기구인 최고국가안보회의도 엑스에 계정을 개설해 23일 첫 게시물로 페제시키안 대통령의 이날 글을 재인용했다.



주요 인사들은 엑스에 '#우리의 이란'(이라네_마)이라는 해시태그를 붙여 단결을 부각하기도 했다.



이란 군부도 '우리의 이란 캠페인'에 가세했다.



이란 이슬람혁명수비대 정예부대인 쿠드스군의 에스마일 가니 사령관도 23일 낸 서면 메시지에서 "미국·시온주의자(이스라엘)라는 적에 맞선 전쟁에서 저항전선의 중추와 힘은 '거리의 단결'(민심)과 '관리들의 응집력'에서 나온다"며 "우리는 모두 이란인이자 혁명가"라는 페제시키안 대통령의 글을 인용했다.



사법부 수장 골람호세인 모흐세니 에제이도 엑스에 "하나의 신, 하나의 국가, 하나의 길, 생명보다 소중한 이란의 승리"라는 '단결 구호'를 게시했다.



이란 군부와 연관된 타스님뉴스는 23일 분석 기사에서 "'어떻게 하면 이란 전선을 약화할 수 있나'라는 질문에 미 국방부의 싱크탱크들은 분명히 '이중 주권'과 '의사결정 차원의 갈등'이라는 선택지를 공개했다"고 해설했다.



이란 수뇌부의 분열을 집요하게 조장하면 미국에 불리한 전황을 역전시킬 수 있다고 미국이 판단했다는 것이다.



이 매체는 "미국은 이란을 무너뜨리기 위해 '항복 찬성파'와 '항복 반대파'의 분열이라는 무기를 사용했다"며 "이란 국력의 두 기둥은 군사력과 정부의 사회적 지지"라고 짚었다.



무력 저항을 담당하는 군부와 협상을 담당하는 정부는 이란을 지탱하고 '적'에 맞서는 주축이지 갈등하는 관계가 아니라는 뜻이다.

<연합>