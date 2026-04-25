유타대 아시아캠퍼스, 창의적 스토리텔링 ‘2026 영화제’

유타대학교 아시아캠퍼스가 창의적인 스토리텔링의 장을 마련했다. 대학은 22일 인천 송도국제도시 트리플스트리트 ‘살롱1’ 상영관에서 ‘2026 영화제(F&MAD Film Festival Asia 2026)’를 개최했다.

이날 영화영상학과 학생들의 창의성과 성과를 조명하는 자리로 마련됐다. 참신한 시각을 담은 단편영화 총 14편이 인천시민 등 대중들과 무료로 만났다. 관람객들은 인상 깊었던 작품에 투표하고, 학생 감독들과 직접 만나는 시간을 가졌다.

올해 제5회를 맞아 미국 유타대 영화영상학과의 팀 팔머 학과장을 비롯한 교수진이 아시아캠퍼스를 직접 방문해 의미가 남달랐다. 아난드 엔크바트 학생의 ‘Due’는 심사위원상·감독상·촬영상 3관왕을 차지했다. 다음으로 윤형서 학생의 ‘Hidden Persona’가 각본상 및 현장 투표 결과에 따른 관객상을 수상했다.

아시아캠퍼스 영화영상학과는 아카데미 수상작 ‘미나리’ 정이삭 감독이 2018년부터 2년간 교수로 재직한 바 있다. 이 과정에서 학생들과 함께 해당 영화의 영어 시나리오를 한국어로 번역하는 작업을 진행했다.

한편 1850년에 개교한 유타대의 확장형인 아시아캠퍼스는 본교와 동일 커리큘럼과 학위를 제공한다. 한국에서 2∼3년 수학 뒤 미국에서 학업을 이어갈 수 있는 ‘2+2’, ‘3+1’ 학습 트랙을 운영 중이다.