소유, “연예인도 좀 가려서 받았다”는 주거지 공개

그룹 ‘씨스타’ 출신 가수 소유가 오랜 기간 거주해 온 한남동 주거지를 소개하며 이사 계획을 밝혔다.

지난 24일 유튜브 채널 ‘이창섭&저창섭’에 올라온 영상 ‘월세 1300만원 소유 집 공개’에서 이창섭이 소유의 집에 방문했다.

‘월세 1300만원 소유 집 공개’ 영상 캡처. 이창섭&저창섭

영상에서 소유는 서울 용산구 한남동에 위치한 고급 빌라 내부를 공개하고 그간의 거주 경험을 전했다. 집에 들어서자 눈에 띄게 많은 신발과 정렬된 명품들이 눈길을 끌었다. 알록달록하게 꾸며진 거실과 고양이 한 마리도 보였다.

이 주거지는 인근에 대사관이 밀집해 있어 입주 기준이 까다로운 편으로 전해진다. 소유 역시 초창기에는 외국인 중심으로 입주가 이루어진 것 같다고 전하면서, “연예인도 좀 가려서 받았다”며 “조금 까다로웠다”고 밝혔다.

소유는 해당 집에 6년 동안 거주했음을 밝히면서 이사 계획도 전했다. 이사 계획을 하게 된 배경으로는 “이 집에 살다가 결혼하겠거니 생각했다”면서 “근데 결혼 생각이 없어졌다”고 말했다.

이어 “사랑하면 연애하면 되는데 굳이 결혼을 왜 하냐”고 생각하게 됐다고. 이에 따라 현재의 주거지를 유지할 필요성을 느끼지 못해 새로운 보금자리로 옮기기로 결정했다고 설명했다.

영상 속에서 공개된 집은 넓은 공간과 고급스러운 인테리어로 눈길을 끌었으며, 한남동 특유의 프라이빗한 분위기 역시 강조됐다.

해당 주택은 보증금 1억 원에 월 임대료가 약 1300만 원 수준으로 알려진 곳이다. 소유는 일반적인 월세 형태가 아닌, 1년 치 임대료를 한 번에 납부하는 이른바 ‘연세’ 방식으로 운영된다고 설명했다.

이어 온라인에서 회자되는 높은 월세 관련 이야기들에 대해서도 해명했다. 그는 “쇼츠에 1200만 원짜리 사는 소유 이런 식으로 뜨는데 저는 낮을 때 일찍 들어왔다”고 설명하며 비교적 이른 시기에 입주해 조건이 지금과는 달랐다고 덧붙였다.