국토부 고위직 10명 중 6명 ‘다주택자’…실장님도 ‘내 집’ 안 살고 전세 산다

재산공개 대상 14인 분석 결과... 서울 강남권 및 세종시 선호 뚜렷

서울 남산에서 바라본 아파트 단지 모습. 뉴스1

정부 부동산 정책을 총괄하는 국토교통부 고위 공직자들이 여전히 다주택을 보유하거나 본인 소유 주택이 아닌 곳에 전세로 거주하는 것으로 나타났다.

26일 정부공직자윤리위원회가 공개한 재산등록 사항에 따르면 국토부 본부 및 산하 기관 전·현직 고위 공직자 14명 중 다주택자는 5명으로 집계됐다. 본인 소유 주택을 임대하고 타인 주택에 거주하는 비거주 1주택자 3명을 포함하면 실거주와 자산이 분리된 비중은 60%에 육박한다.

◆ 강남 재건축부터 세종·부산까지... 핵심지 선점 뚜렷

다주택자들은 주로 서울 핵심지와 지방 연고지에 주택을 중복 보유했다. 김수상 전 대도시권광역교통위원회 상임위원은 서울 서초구 잠원동과 중구 회현동에 각각 아파트 1채를 보유한 것으로 확인되었다. 길병우 전 공직자는 세종시 한뜰마을과 부산 수영구에 주택을 소유 중이다.

김헌정 대변인은 서울 서초구 반포아파트(3주구) 재건축 분양권을 부부 공동명의로 보유했으며 부산 남구에 단독주택을 별도로 가지고 있다. 엄정희 전 교통물류실장은 노원구 아파트와 중랑구 복합건물을, 김상문 전 중앙토지수용위원회 상임위원은 세종시와 화성 동탄에 각각 아파트를 신고했다.

◆ ‘무늬만 1주택’ 고위직... 내 집 두고 전세 살이

본인 소유의 아파트가 있음에도 임대를 주고 자신은 전세로 거주하는 사례도 적지 않다. 박창근 국토안전관리원장은 강남구 대치동 롯데캐슬을 소유하고 임대보증금 채무를 지고 있으나 실제로는 서초구 우면동 아파트에 전세로 거주 중이다.

남영우 기획조정실장과 문성요 전 기획조정실장 역시 세종시 내 본인 소유 아파트를 임대 주고 각각 세종시 내 다른 단지와 서울 동대문구 아파트에 임차인으로 머물고 있다.

실거주 1주택자들 사이에서도 강남과 세종 등 이른바 ‘똘똘한 한 채’ 현상은 뚜렷했다. 이상욱 전 LH 부사장(서초 서초그랑자이), 김일환 전 국토안전관리원장(영등포 은하아파트), 정의경 국토도시실장(세종 나릿재마을) 등이 대표적이다.

국토부 관계자는 퇴직자의 경우 신고 시점의 차이가 있으며 개인 사정에 따라 거주 형태가 다를 수 있다고 설명했다.

한편 이재명 대통령은 부동산 정책 논의 과정에서 이해관계가 투입될 가능성을 차단하기 위해 다주택자 등을 모두 배제하라고 강력히 지시한 바 있다. 이 대통령은 지난 14일 국무회의에서 “다주택자, 고가 주택 보유자 등은 주택 정책의 입안, 결재, 승인 과정에서 다 빼라”며 “기안 용지를 복사하는 직원조차도 다주택자는 안 된다”고 강조했다.