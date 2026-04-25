이란 전쟁에 美 에너지 수출 사상 최고치…아시아 판매 확대

이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 막히면서 미국의 에너지 수출량이 사상 최고치를 기록했다.

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 24일(현지시간) 중동산 에너지 수입 길이 막힌 아시아와 유럽이 미국산 원유와 액화천연가스(LNG)를 사들이고 있다고 보도했다. 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난주 미국의 원유 및 석유제품 수출량은 하루 평균 1290만 배럴로 사상 최고치를 기록했다.

석유 시추 시설. AFP연합

해운 데이터 업체 케플러에 따르면 지난달과 이달 아시아 지역으로의 미국산 원유 및 LNG 수출량은 전년 동기 대비 약 30% 증가했다. WSJ은 이러한 추세 덕에 미국이 이달 들어 2001년 이후 처음으로 원유 순수출국으로 전환할 뻔했다고 짚었다.

미국산 에너지 수출이 이처럼 늘어난 것은 호르무즈 해협 봉쇄로 중동산 에너지 구매가 막혔기 때문이다. 그간 중동산 에너지에 크게 의존해온 아시아 국가들로서는 미국산 에너지라도 구매해 부족분을 메울 수밖에 없는 처지다.

다만 에너지 전문가들은 이러한 추세가 전쟁 이후에도 지속될 지에는 보수적인 입장을 취했다.

우선 아시아 국가들의 경우 정유시설이 중동산 원유에 적합하도록 설계돼 있어 미국산 원유를 처리하는 데 뚜렷한 한계가 있다. 중동산보다 밀도가 낮은 미국산 원유를 같은 시설에서 처리하게 되면 효율이 떨어지고, 인프라를 개조하려면 막대한 비용이 든다.

옥스퍼드 에너지 연구소의 파룰 박시 연구원은 “아시아의 정유시설을 전면 개편하려면 막대한 비용이 들고 설계에만 수개월 걸릴 뿐 아니라 완전한 가동까지는 수년이 소요될 수 있다”고 설명했다.

일본 싱크탱크 사사카와 평화재단의 츠네오 와타나베 연구원은 호르무즈 해협이 재개방되고 중동지역 에너지 가격이 정상화되면 미국산 원유와 가스는 더는 매력적이지 않을 것이라고 전망했다.