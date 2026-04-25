메뉴보기메뉴 보기 검색

윤건영의 작심 비판 “경선 땐 새벽 인사하던 후보, 통과하니 안 보여”

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
배민영 기자 goodpoint@segye.com
구글 네이버 유튜브
“경선 통과하면 본선은 따놓은
당상이라고 생각하진 않는가”
국회의원 재보선 지역민 염두
“후보가 어려우면 당이 나서
주권자에 최소한 양해 구해야”

더불어민주당 윤건영 의원은 25일 6·3 지방선거와 관련해 “선거는 누가 더 절박한가의 싸움이라고 생각한다”며 “과연 지금 민주당 후보들의 모습이 절박한지 모르겠다”고 작심 비판을 쏟아냈다.

더불어민주당 윤건영 의원. 뉴시스
더불어민주당 윤건영 의원. 뉴시스

윤 의원은 페이스북에서 “부산이 고향인 제가 볼 때 수도권과 달리 영남권은 말 한마디로 바람이 바뀌는 곳이다. 2004년 총선부터 최근까지 모두 그랬다”며 이같이 밝혔다. 그는 “수도권 등 많은 후보가 경선만 통과하면 본선은 따 놓은 당상이라고 생각하지는 않나”라고 했다. 또 “윤석열과 불법 계엄, 높은 국정 지지율, 장동혁 변수로 시간만 보내면 된다고 생각하지는 않는가”라고 했다. 그러면서 “경선 때는 새벽부터 지하철역에서 인사하던 후보가 경선을 통과하니 보이지 않는 걸 어떻게 설명해야 하나”라고 했다.

 

지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 준비 과정에 대한 쓴소리도 했다. 윤 의원은 “재보선 지역의 경우 이유 여하를 막론하고 (대체로 민주당 현역 의원이) 중도에 임기를 포기한 것”이라며 “그렇다면 지역 유권자에게 겸손하게 다가서는 게 우선”이라고 했다. 이어 “윤석열 불법 내란을 청산하고 올곧은 대한민국 정부를 세우는 것도 필요하지만 그 이전에 주권자에 최소한의 양해는 (구하는 자세가) 필요한 듯하다. 후보가 직접 이야기하는 게 면구하다면 당이라도 나섰으면 한다”고 했다.

 

윤 의원은 거듭 당을 향해 “재보선 지역을 주머니 안에 쌈짓돈처럼 생각하는 건 아닐 것”이라며 “분위기가 좋으니 누구를 내세워도 된다는 생각은 위험하다”고 경각심을 강조했다. 그는 “지금 당장은 이재명정부에 힘을 실어주기 위해, 그리고 엉망인 국민의힘을 혼내기 위해 지지를 보낼 수 있다. 하지만 그 후과는 반드시 돌아오게 될 것”이라며 “보다 겸손했으면 한다. 누구보다 절박했으면 한다”고 했다.

배민영 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기