이소라 관상 본 박성준 "높은 산 호랑이…비구니 같다"

관상가 박성준이 가수 이소라 관상과 사주를 본 뒤 "높은 산에 홀로 있는 호랑이"라고 했다.

이소라는 24일 자신의 유튜브 채널에 박성준을 초대해 관상과 사주를 봐달라고 했다,

이소라는 유튜브를 하는 이유를 얘기하며 "내 말과 목소리로 다른 사람을 위해주는 일이 좋은데 집 안에만 있으니까 뭐가 안 되더라. 그래서 나왔다"고 했다.

박성준은 "너무 잘했다. 그런데 곧 다시 들어가실 수도 있다"고 말했다.

박성준은 "이 사주는 높은 산에 홀로 있는 호랑이 같은 느낌"이라고 했다. 이소라는 "안 좋은 거 아니냐. 너무 쓸쓸해 보인다"고 했다.

박성준은 "때로는 고독하게 하지만 진취적으로 삶을 끌고 갈 수 있는 힘이 있다. 명상을 하고 철학적이고, 예의가 없는 것은 견디지 못한다"고 말했다. 이소라는 놀라면서 "내 마음을 읽냐"고 했다.

박성준은 "절에 계실 것 같은 느낌이 들기도 하다. 그래서 얼굴도 비구니 상 느낌이 있다. 사람들과 관계에서는 친분을 크게 다지지 않고 거리감을 두고 지나갈 때 인사하는 정도 관계를 유지하는 분이다"고 말했다.

이어 "소수의 깊은 관계에서 만족감을 느끼기 때문에 누군가가 베스트프렌드처럼 옆에 딱 있는 상태가 제일 좋다. 공간과 시간을 나눌 수 있는 사람"이라고도 했다.

이소라는 "나도 마음이 채워지고 나도 그 사람에게 잘해줄 수 있고"라고 했다. 그러면서 연애운을 물었다.

박성준은 "남자친구나 남편이 베프가 되면 베스트일 것 같다. 웬만한 따뜻함으로는 마음이 열리지 않는다. 이소라 같은 경우는 저녁에 약속이나 모임이 많고 이런 사람을 만나면 정신이 혼미해진다. 그냥 늘 그 자리에 한결 같이 계속 있는 사람. 그런 사람이 많지는 않지만 간혹 있다"고 해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>