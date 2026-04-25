영월 무릉도원면 국유림서 산불…장비 23대 투입 진화 중

[강원특별자치도 산불방지센터 제공. 재판매 및 DB 금지]

25일 오후 8시 59분께 강원 영월군 무릉도원면 법흥리의 한 국유림에서 불이 났다.



산림 당국은 소방과 함께 특수진화대 등 인력 65명과 진화차 등 장비 23대를 동원에 불을 끄고 있다.



당국은 산불 확산 저지 및 조기 진화를 위해 가용 자원을 최대 투입할 계획이다.



한편 강원 전 지역은 건조특보가 발효된 가운데 실효습도 35% 안팎으로 대기가 매우 건조한 날씨가 이어지고 있어 산불 등 화재에 대한 각별한 유의가 필요하다.

<연합>