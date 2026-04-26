김희원 "유재석 이제 좀 쉬어야" 유재석 "이 형 실수하네"

배우 김희원이 유재석에게 이제 좀 쉬라고 했다. 유재석은 발끈했다.

김희원은 25일 유튜브 예능프로그램 '핑계고'에 나와 배우 박보영·이광수와 함께 일에 관해 얘기했다.

이광수는 "시간이 조금 애매해도 운동을 갔다 오면 잘 때 뿌듯하다. 내가 오늘 하루에 최선을 다한 느낌"이라고 했다.

박보영은 "일을 안 할 때 제 시간에 집착하는 것 같다. 개인적인 시간에 욕심을 부린다. 좀 더 다양한 걸 해보고 싶고, 여기에 시간을 좀 더 쏟고 싶다"고 말했다.

김희원은 "저도 혼자 아무 생각 안 하고 있는 시간을 꼭 지키려고 노력한다. 아무리 피곤해도 딴짓하는 걸 꼭 하고 잔다"고 했다.

김희원은 유재석에게 욕심 내는 게 무엇인지 물었다.

유재석은 "저도 일 외 시간은 철저하게 휴식을 하려고 한다. 외부 약속이나 이런 것도 진짜 꼭 잡아야 하는 것 아니면 집에서 시간을 보내려고 한다"고 답했다.

김희원은 "'틈만 나면' 나갔다 와서 재석씨한테 존댓말한 게 마음에 계속 남았다. 광수한테 그 얘길 했다"며 "개인적으로 (일을) 너무 많이 하셔서 좀 쉬셨으면 좋겠다"고 했다.

모두가 당황하자 김희원은 "나는 오로지 건강 때문에"라고 해명했다.

유재석은 "이 형이 진짜 많이 실수한다. 전 그래서 다른 시간은 철저하게 쉰다"고 해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>