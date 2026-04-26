이란 협상단 파키스탄서 철수한 뒤 美대표단도 파키스탄행 취소

트럼프 "모든 카드 우리에게 있고, 이란은 아무 카드도 없어"

미국의 대이란 협상단이 25일(현지시간) 이란과의 협상을 위해 예정돼 있던 중재국 파키스탄 방문 일정을 취소했다.



전날 파키스탄에 도착했던 이란 협상단이 이날 현지를 떠난 데 이어 미국 협상단의 방문도 취소되면서, 이번 주말 파키스탄에서 열릴 것으로 예상됐던 미·이란 2차 종전 협상은 사실상 무산됐다.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump boards Air Force One en route to Palm Beach International Airport, at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., April 24, 2026. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo/2026-04-25 15:21:48/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "파키스탄 이슬라마바드로 가서 이란 측과 만나려던 우리 대표단의 방문 일정을 방금 취소했다"고 밝혔다.



이어 "이동하는 데 시간이 너무 많이 낭비되고 할 일도 많다!"라면서 "게다가 그들의 '지도부' 내부는 엄청난 내분과 혼란에 휩싸여 있다. 그들 자신을 포함해 그 누구도 누가 실권을 쥐고 있는지 모른다"고 말했다.



그러면서 "모든 카드는 우리가 갖고 있고, 그들에겐 아무 카드도 없다"며 "그들이 대화하기를 원한다면 전화만 하면 된다!!!"고 적었다.



이는 미국이 군사작전을 통해 이란의 주요 군사시설을 타격한 데다 대이란 해상 봉쇄로 경제적 압박까지 가하고 있다는 점을 부각하며 협상에서 우위를 점하고 있음을 강조하고, 이란을 압박하려는 의도로 풀이된다.



다만 전화 통화 등을 통한 대화 가능성은 열어두며 협상 여지를 남긴 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 이에 앞서 폭스뉴스 통화에서 협상단의 파키스탄행 취소 사실을 밝히며 "아무것도 아닌 이야기를 주고받으려고 18시간이나 비행기를 타는 일은 없을 것"이라고 말했다.



트럼프 대통령은 온라인매체 악시오스 통화에선 이번 협상 무산이 이란과의 전쟁 재개를 의미하느냐는 질문에 "아니다"라며 "우리는 아직 그에 대해 생각해보지 않았다"고 답했다.



전날 백악관은 이란이 대면 협상을 요청했다며, 윗코프 특사와 쿠슈너 등 미국 협상단이 이날 오전 파키스탄으로 출발할 예정이라고 밝혔다.



백악관은 미 협상단이 아바스 아라그치 이란 외무장관이 이끄는 이란 협상단과 만날 것이라고 밝혔으나, 이란은 미국과의 직접 회담에는 응하지 않겠다는 입장을 유지해왔다.

(260425) -- ISLAMABAD, April 25, 2026 (Xinhua) -- Pakistani Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif (L) holds talks with Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi in Islamabad, Pakistan, on April 25, 2026. Pakistani and Iranian officials held a series of meetings on Friday and Saturday following the arrival of the Iranian delegation led by Araghchi, focusing on proposals related to potential talks between Iran and the United States, sources from Pakistan said on Saturday. The sources added that Iran emphasized their terms and proposals during the talks while vowing to remain engaged to set a future course of diplomatic engagement to end the conflict. (Prime Minister's Office of Pakistan via Xinhua)/2026-04-26 00:09:58/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

전날 파키스탄 수도 이슬라마바드에 도착한 아라그치 장관은 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리와 아심 무니르 군 총사령관을 만나 이란의 종전 관련 입장과 요구사항을 전달한 뒤 이날 파키스탄을 떠났다.



휴전 상태인 미국과 이란은 지난 11∼12일 이슬라마바드에서 1차 종전 협상에 나섰지만 결렬됐고, 지난 21일로 예상됐던 2차 협상도 불발된 바 있다.



이번 주말 협상까지 무산되면서 양측은 당분간 중재국인 파키스탄을 통한 간접 협상을 이어갈 가능성이 제기된다.

<연합>