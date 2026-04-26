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광역 선거서 경북 뺀 대부분 與 우세…영남선 보수결집 흐름

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'대진표 확정' 13곳 중 10곳 우위…부산·울산은 오차범위 내
오차범위 밖 국힘 우위는 경북 유일…'국힘 미확정' 충북·대구도 與앞서
국힘 대구 당지지율 33%→41% 점프…서울도 다소 격차 줄면서 본게임 모드

6·3 지방선거가 26일로 한 달여 앞으로 다가온 가운데 더불어민주당이 여론 조사상으로는 대다수 광역단체장 선거에서 사실상 압도적 우위를 보이고 있다.

일반론적으로 정부 심판론보다는 안정론이 우세할 뿐만 아니라 지역별로도 광역단체장 대진표가 확정된 지역 13곳 중 12곳에서 민주당이 국민의힘에 이기고 있는 것으로 집계되고 있다.

다만 대구·경북(TK)은 물론 부산·울산·경남(PK)에서도 국민의힘 지지층이 결집하는 듯한 추세가 최근 잡히면서 본격적인 대결은 이제부터 시작이라는 말도 나오고 있다.

정원오(왼쪽)와 오세훈. 연합뉴스
정원오(왼쪽)와 오세훈. 연합뉴스

◇ 민주, 여야 후보 확정된 광역단체 중 경북 빼고는 우세

최근 여론조사에서 국민의힘 후보가 아직 정해지지 않은 경기·충북·대구 등 3곳을 뺀 13곳의 광역단체 가운데 11곳에서 앞서고 있다.

우선 수도권의 경우 민주당이 두 자릿수 격차로 우위를 점한 모양새다.

한국사회여론연구소(KSOI)가 CBS 의뢰로 지난 22∼23일 서울시 거주 만 18세 이상 1천1명을 조사한 결과, 민주당 정원오 후보(45.6%)가 국민의힘 오세훈 후보(35.4%)를 10.2%포인트(p) 차로 앞섰다.

인천 역시 지난 7∼8일 한국갤럽 조사에서 민주당 박찬대 후보(49%)가 국민의힘 유정복 후보(33%)보다 우위를 점하고 있다.

중원인 충청권 표심도 현재 여당에 기운 모습이다.

조원씨앤아이·리서치앤리서치의 18∼19일 조사에서 충남 박수현(42.2%), 대전 허태정(46.3%), 세종 조상호(44.9%) 등 민주당 후보가 오차범위 밖에서 국민의힘 후보들보다 앞섰다.

민주당은 강원과 제주에서도 우세한 싸움을 하고 있다.

한국갤럽 조사에서 강원은 민주당 우상호 후보(48%)가 국민의힘 김진태 후보(37%)를, 한국리서치 조사 결과 제주는 민주당 위성곤 후보(47%)가 국민의힘 문성유 후보(6%)를 뒤에 두고 선두를 달리고 있다.

민주당 텃밭인 호남권에서도 민형배 전남광주시장 후보, 이원택 전북도지사 후보의 압승이 예상되는 양상이다.

보수세가 강한 경남(KSOI 20∼21일 조사)에서도 민주당 김경수 후보가 46.9%로 국민의힘 박완수 후보(35.7%)를 10%p 넘게 앞서고 있다.

부산(한국리서치 17∼19일 조사)은 민주당 전재수 후보 40%·국민의힘 박형준 후보 34%, 울산(에스티아이 17∼18일 조사)은 민주당 김상욱 후보 33.5%·국민의힘 김두겸 후보 31% 등으로 오차범위 안에 있었다.

다만 경북(에이스리서치 10일 조사)의 경우는 국민의힘 이철우 후보(49.2%)가 민주당 오중기 후보(26.5%)를 크게 앞섰다.

이 밖에 경기·대구·충북도 국민의힘 후보가 아직 확정되지 않았으나, 가상 양자대결 여론조사상으로는 민주당 후보가 우세한 흐름을 보이고 있다.

한국갤럽이 세계일보 의뢰로 한 경기 조사에서는 민주당 추미애 후보가, 충북 조사에서는 민주당 신용한 후보가 국민의힘 예비후보들과의 양자 대결에서 모두 55% 이상 지지율을 보이며 압도적 우위를 보였다. 대구도 민주당 김부겸 후보가 큰 우위를 보이는 모습이다.

원성훈 케이스탯리서치 부사장은 "제20대 대선 직후 치러진 지선에서 국민의힘이 압승했던 것처럼 이번 지선에서도 여당이 크게 앞서는 형태가 비슷하게 갈 것으로 보인다"고 전망했다.

&#39;대한민국 국가 정상화&#39; 퍼즐 완성하는 정청래 대표. 연합뉴스
'대한민국 국가 정상화' 퍼즐 완성하는 정청래 대표. 연합뉴스

◇ 부산서 격차 축소·대구도 보수후보 단일화…영남 표심 변화하나

추세적으로 보면 부산의 경우 민주당이 우세하나 격차는 축소되는 모습을 보여 정치권의 관심을 받고 있다.

지난 17∼19일 한국리서치 조사 결과 민주당 전재수 후보(40%)는 국민의힘 박형준 후보(34%)의 지지율이 오차범위 안으로 들어왔다. 지난 12∼13일 KSOI 조사(전재수 48%·박형준 35.2%)보다 격차가 축소된 것이다.

이를 두고 한동훈 전 국민의힘 대표의 부산 북갑 보궐 선거 출마 선언이 영향을 미쳤다는 해석이 나온다.

한 전 대표가 박 후보와 함께 불기소 처분이 내려진 전 후보의 통일교 금품수수 의혹에 대해 협공, 전선을 치자 전 후보의 지지율이 다소 감소세를 보였다는 분석에 따른 것이다.

윤태곤 더모아 정치분석실장은 "그동안 보수 진영에서 정부·여당에 유의미하게 대립각을 세운 사람이 전혀 없었는데 한 전 대표가 등장하며 여당에 대한 기대감을 눌러준 것"이라고 평가했다.

'보수의 심장'인 대구의 경우에도 미세한 변화가 감지된다.

한국리서치 지난 20∼22일 대구시 거주 18세 이상 800명을 조사한 결과, 국민의힘 후보로 유영하 의원이 정해질 경우 민주당 김부겸 후보가 36%, 유 후보가 7%를 얻는 것으로 나타났다.

국민의힘 후보로 추경호 의원이 선출될 경우에는 김부겸 36%, 추경호 15%로 집계됐다.

지난 11∼13일 한국리서치 조사 결과와 비교하면 여야 간 격차는 다소 좁혀진것이다.

당시 조사에서는 유 의원이 나설 경우 김부겸 40%·유영하 3%였으며, 추 의원이 나설 경우 김부겸 39%, 추경호 11%였다.

국민의힘은 이날 대구시장 후보 결선을 발표한다.

국민의힘은 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장의 무소속 출마 변수가 사라지면서 자당 후보의 세 결집이 가속화될 것으로 기대하고 있다.

실제 한국갤럽의 당 지지율을 보면 대구·경북의 경우 민주당 33% 대 국민의힘 41%(23일 공개)를 기록하고 있다.

이는 민주당 30%, 국민의힘 33%를 기록했던 1주 전인 조사에 비해 국민의힘 지지층의 결집이 더 두드러지게 나타난 수치다.

다만 이런 수치 변화를 두고 국민의힘의 대구 경선이 진행되면서 지지층의 응답률이 높아진 데 따른 것이란 해석도 민주당 등에서는 나온다.

보수층의 결집 흐름도 있으나 당 지지율이 '점프'한 배경에는 일종의 컨벤션 효과가 있다는 것이다.

◇ '최대 승부처' 서울…격차 다소 감소 속 부동층 표심 주목

최대 승부처인 서울시장 선거의 경우도 정 후보가 여전히 우위에 있으나 격차는 다소 줄어든 상태다.

민주당과 국민의힘 서울시장 후보 확정 뒤 처음으로 진행된 KSOI 조사(22∼23일)에서는 정 후보 45.6%, 오 후보 35.4%를 기록했다.

이는 지난 10∼11일 한국갤럽이 세계일보 의뢰로 조사한 결과(정원오 52%·오세훈 37%)에 비해 격차가 줄어든 것이다.

추세로 보면 KSOI 조사에서 정 후보의 수치가 한국갤럽 때보다 낮아진 반면 최근 후보로 확정된 오 후보는 미세하게 올라갔다.

이에 따라 KSOI 조사에서 '후보가 없다거나 잘모르겠다'고 응답한 12%의 부동층이 향후 선거의 변수가 될 수 있다는 전망이 나온다.

기사에 인용된 KSOI 서울 조사는 CBS 의뢰로 4월 22∼23일 서울 거주 만 18세 이상 1천1명을 대상으로 무선 자동응답시스템(ARS) 방식으로 진행됐다. 응답률은 5.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

한국갤럽 조사는 세계일보 의뢰로 7∼8일 무선전화 면접 방식으로 진행됐다. 인천 거주 만 18세 이상 808명을 대상으로 한 조사는 응답률 12.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.4%p다. 강원 거주 만 18세 이상 803명을 대상으로 한 조사는 응답률 17.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p다.

한국리서치 제주 조사는 KBS 제주 의뢰로 13∼14일 제주 거주 만 18세 이상 1천명을 대상으로 이뤄졌다. 무선전화 면접 방식으로 진행됐으며 응답률 27.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

조원씨앤아이·리서치앤리서치 조사는 대전방송 의뢰로 18∼19일 무선전화 면접 방식으로 진행됐다. 표본오차는 모두 95% 신뢰수준에 ±3.5%p다.

응답률은 충남 거주 만 18세 이상 803명 대상 조사는 14.1%, 대전 거주 만 18세 이상 800명 대상 조사는 11.5%, 세종 거주 만 18세 이상 806명을 대상 조사는 11.7%다.

KSOI 경남 조사는 MBC경남 의뢰로 20∼21일 경남 거주 만 18세 이상 1천1명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 이뤄졌다. 응답률은 5.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

한국리서치 부산 조사는 KBS부산 의뢰로 17∼19일 부산 거주 만 18세 이상 1천명을 대상으로 무선전화 면접 방식으로 진행됐다. 응답률은 20.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

에스티아이 울산 조사는 민중의소리 의뢰로 17∼18일 울산 거주 만 18세 이상 1천1명을 대상으로 했다. 무선 ARS 방식으로 이뤄졌으며 응답률 7.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

에이스리서치 경북 조사는 폴리뉴스 의뢰로 지난 10일 경북 거주 만 18세 이상 1천2명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 진행했다. 응답률은 9.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

한국리서치 대구 조사는 KBS대구 의뢰로 무선전화 면접 방식으로 이뤄졌다. 20∼22일 조사 대상은 대구시 거주 만 18세 이상 800명, 응답률은 18.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p다. 11∼13일 조사 대상은 대구시 거주 만 18세 이상 1천명, 응답률은 13.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다.

부산MBC 의뢰로 시행된 KSOI 부산 조사는 12∼13일 부산 거주 만 18세 이상 801명을 대상으로 했다. 무선 ARS 방식으로 이뤄졌으며 응답률은 6.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p다.

한국갤럽 세계일보 의뢰 조사는 10∼11일 서울 거주 만 18세 이상 803명을 대상, 무선전화 면접 방식으로 이뤄졌다. 응답률은 11.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p다.

한국갤럽이 세계일보 의뢰로 한 경기·충북 조사는 모두 9∼10일 무선전화 면접 방식으로 진행됐다. 신뢰수준은 95%에 ±3.5%P다. 각각 경기 거주 만 18세 이상 800명 대상·응답률 11.8%, 충북 거주 만 18세 이상 802명을 대상·응답률 14.4%였다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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