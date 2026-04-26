‘배 보다 배꼽’이 더 큰 유류할증료 때문?…올해 일본과 중국, 대만 많이 찾았다

올해 일본과 중국 등 해외 단거리 노선 이용객 수가 크게 증가했다. 항공사들의 유류할증료가 크게 오르면서 장거리 노선보다 단거리 노선 선호 현상이 뚜렷해졌다.

26일 항공정보포털시스템에 따르면 올해 1분기 해외 단거리 노선 이용객은 지난해(1175만308명) 대비 22.4% 늘어난 1438만4773명이었다. 1년 만에 263만4465명이나 늘었다.

올해 1분기 일본과 중국, 대만 등 해외 단거리 노선 이용객 수가 크게 증가한 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

전체 해외여행에서 단거리 노선의 비중도 커졌다. 1분기 전체 국제선 여객은 지난해 2328만1762명에서 올해 2605만2983명으로 약 277만명 늘었다. 단거리 노선 이용객이 263만명 늘어나는 동안 장거리 노선은 14만명 가량만 늘었다.

이에 단거리 노선 이용객 비중은 지난해 50.5%에서 55.2%로 상승했다. 실제 국내 항공사들의 단거리 노선 실적도 크게 늘었다.

대한항공 올해 1분기 기업설명(IR) 자료에 따르면 일본 노선 여객 매출은 전년 동기 대비 12%, 중국 노선은 19% 늘었다. 아시아나항공의 단거리 노선 탑승률도 상승세였다. 올해 1분기 탑승률이 일본은 전년 대비 9%포인트, 중국은 12%포인트 올랐다.

저비용항공사(LCC) 이용객들의 경향도 비슷했다.

지난 1분기 제주항공을 이용한 일본 여행객은 123만3400명으로 작년 동기(91만5900명) 대비 30만명 넘게 늘었다. 중국 여행객도 10만600명에서 13만4700명으로 증가했다.

특히 일본 노선은 진에어는 96만581명에서 110만3736명으로 약 14만명, 티웨이항공은 73만9000명에서 110만3000명으로 36만4000명 늘었다. 해외여행 중 단거리 노선 비중은 최근 이란 전쟁으로 인한 고유가 상황이 지속되면서 향후 더 확대될 것으로 전망된다.

최근 항공사들의 유류할증료가 크게 오르면서 장거리 노선보다 단거리 노선 선호 현상이 더 강화할 것으로 예상되기 때문이다.

유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액이다. 국토교통부 거리비례제에 따라 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정한다.

5월 유류할증료 기준이 되는 올해 3월 16일∼4월 15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 1갤런당 511.21센트(배럴당 214.71달러)로 총 33단계 중 최고 단계인 33단계(갤런당 470센트 이상)에 해당하는 수준이다.

33단계 적용은 이번이 처음이다. 국내 항공사들은 다음 달 구매하는 항공권에 더하는 유류할증료를 대폭 올릴 예정이다.

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대한항공은 이달에는 편도 기준 최소 4만2000원에서 최대 30만3000원을 부과했지만, 다음 달에는 최소 7만5000원에서 56만4000원을 부과한다.

부과 기준은 노선 거리다. 거리가 짧을수록 적은 금액을 부과한다.

한 항공업계 관계자는 “여행 트렌드가 일본이나 단거리 중심으로 인기를 얻으면서 시장 수요에 맞춘 대응을 하고 있다”고 말했다.