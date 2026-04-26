일본에 ‘대장’(大將)이 돌아온다 [김태훈의 의미 또는 재미]

제2차 세계대전 당시 프랑스가 나치 독일의 압제에서 해방된 직후인 1944년 11월 윈스턴 처칠 영국 총리가 프랑스를 방문했다. 프랑스 임시정부 수반 샤를 드골 장군이 처칠 일행을 영접했다. 국내에 번역된 2차대전 회고록에 처칠은 “별을 여러 개씩 단 대여섯 명의 장군들이 별이 하나뿐인 드골을 경외심을 가지고 어렵게 대하는 태도를 보고 놀랐다”고 적었다. 드골이 장성 중에서 가장 낮은 준장 계급이었던 것은 맞으나, ‘별이 하나뿐’이란 표현은 오기(誤記)이거나 오역(誤譯)일 가능성이 크다. 프랑스군 계급장은 준장이 별 두 개를 달도록 돼 있다. 자연히 대장은 별이 다섯인데 자칫 원수(元帥)로 착각하기 십상이다.

일본 육상자위대 소속 전투 차량들이 행진하고 있다. 세계일보 자료사진

프랑스군처럼 일본 자위대도 장성급에 오르면 별(벚꽃 문양)을 두 개부터 단다. 다만 이는 프랑스군의 준장에 해당하는 계급이 일본 자위대에는 아예 없기 때문이다. 자위대의 장성은 별 둘 ‘장보’(將補)와 별 셋 ‘장’(將)으로 나뉜다. 한국군과 비교하면 장보는 소장, 장은 중장에 각각 해당한다. 육상자위대의 장은 ‘육장’(陸將), 해상자위대의 장은 ‘해장’(海將)으로 불린다. 또 항공자위대의 장은 ‘공장’(空將)이라고 한다. 물론 자위대 최상부에는 별 넷 계급장을 단 장성도 있다. 통합막료장(우리 합참의장 해당), 육상막료장(육군참모총장), 해상막료장(해군참모총장), 항공막료장(공군참모총장) 그리고 2025년 신설된 통합작전사령관이 그들이다.

막료(幕僚)는 한국군에서 흔히 사용되는 ‘참모’와 동의어다. 일본도 과거 군대가 존재하던 시절엔 ‘참모본부’ 하는 식으로 참모란 용어를 곧잘 썼다. 2차대전에서 일본에 이긴 미국은 일본 국토를 점령하고 기존 군대 조직을 해체했다. 옛 일본 육군의 참모본부도 이때 사라졌다. 6·25 전쟁을 계기로 동북아 지역에서 냉전이 격화하자 미국은 일본의 재무장을 허용하기로 방침을 정했다. 우여곡절 끝에 1954년 창설된 자위대는 사실상 군대와 다를 게 없었다. 그래도 겉으로는 ‘준(準)군사 조직’을 표방한 만큼 옛 일본군의 색채를 지웠다. 그래서 참모 대신 막료란 용어를 도입하고 장성 계급도 기존의 대장, 중장, 소장 명칭을 막료장, 장, 장보 등으로 변경했다.

‘평화 헌법’ 개정에 반대하는 일본 시민들이 지난 4월8일 도쿄 국회의사당 앞에서 ‘전쟁 반대’, ‘과거에서 배워라’ 등 구호를 외치고 있다. 세계일보 자료사진

25일 일본 언론 보도에 따르면 자위대 계급이 대대적으로 개편될 전망이다. 외국 군대과의 합동 훈련 때 계급 체계가 서로 달라 생기는 혼선을 막기 위해서라고 한다. 한마디로 ‘국제 표준화’가 명분인 셈인데, 특히 막료장을 한국군이나 미군처럼 ‘대장’으로 바꾸겠다는 내용이 눈에 확 띈다. 개명이 이뤄지면 1945년 패전 후 80여년 만에 일본 군사 조직에 대장이 부활하는 것이다. ‘일본을 전쟁할 수 있는 나라로 만들겠다’는 다카이치 사나에(高市早苗) 총리의 신념이 반영된 조치로 풀이된다. 다만 이미 실질적 군대나 다름없는 자위대가 계급 명칭까지 정식 군대와 비슷하게 갖춘다면 ‘군국주의 부활 아니냐’는 우려의 시선은 더욱 확산할 가능성이 커 보인다.