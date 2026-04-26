'톱모델' 신현지, 오늘 깜짝 결혼… '절친' 송혜교·제니 참석할까?

신현지, 송혜교, 제니. 신현지, 송혜교, 제니 인스타그램 캡처

세계적인 톱모델 신현지가 오늘(26일) 결혼한다.

지난 25일 스포티비뉴스 등 연예계에 따르면 신현지는 26일 비연예인 예비신랑과 결혼식을 올린다.

예식은 비연예인인 예비신랑을 배려해 극비리에 진행되며 외부 노출을 최소화하고, 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 소규모 비공개 스몰 웨딩으로 진행될 예정이다.

이 와중에 신현지의 결혼식에는 그의 ‘절친’으로 불리는 송혜교와 제니의 참석 여부가 관심사로 떠오르고 있다.

신현지와 송혜교는 15살의 나이 차이를 뛰어넘은 연예계 대표 절친한 친구 사이로 잘 알려져 있다.

패션쇼 현장에서 처음 인연을 맺은 두 사람은 이후 생일을 챙기고 선물을 주고받을 정도로 가까워진 것으로 전해진다.

신현지와 제니의 인연도 각별하다. 두 사람은 패션쇼장에서 우연히 만난 뒤 자연스럽게 친분을 쌓았고, 해외 일정과 여행을 함께할 정도로 가까운 사이로 발전했다.

신현지는 방송을 통해 “제니가 먼저 DM을 보내 언니라고 부르더라”며 두 사람이 가까워진 계기를 이야기하기도 했다.

‘도전! 슈퍼모델 코리아 시즌4에서 우승을 차지하며 세계적인 톱모델로 부상한 신현지. 신현지 인스타그램 캡처

한편, 1996년생인 신현지는 2012년 온스타일 예능 ‘도전! 슈퍼모델 코리아 시즌4(이하 도수코4)’를 통해 얼굴을 알렸다. 당시 신현지는 ‘도수코4’에서 우승을 차지하며 실력을 인정받았다.

이후 그는 국내뿐만 아니라 글로벌 패션 무대로 진출했다. 루이비통과 샤넬, 발렌티노 등 해외 명품 패션 하우스의 모델로 전 세계 런웨이를 누비는 등 활약했다.

그중에서도 신현지는 아시아 모델 중에서는 최초로 샤넬 메인 쇼의 단독 클로징을 장식하며 세계적인 모델로서의 위상을 공고히 했다. 이를 계기로 신현지는 다시 한 번 세계적인 톱모델로 사랑받았다.