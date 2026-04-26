트럼프 참석한 기자단 만찬장에 총성…총격범 체포

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 25일(현지시간) 저녁 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 총성이 들려 트럼프 대통령이 급히 피신하는 일이 벌어졌다.
AP 등 외신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 만찬에 참석했다. 총성은 트럼프 대통령이 입장한 뒤 국가 연주 의식이 끝나고 모두 식사하고 있던 오후 8시30분쯤 들렸다.
총격으로 추정되는 소리는 몇 차례 울렸고, 곧바로 비밀경호국(SS)요원들이 무대 위로 뛰어올라와 “총격 발생”이라고 외쳤다고 백악관 풀 기자단이 전했다.
무대 위에 마련된 헤드테이블에서 식사 중이던 트럼프 대통령과 배우자 멜라니아 여사, J D 밴스 부통령 등 주요 인사들은 테이블 아래로 몸을 숨긴 뒤 행사장 뒤로 피신했다.
총성이 울린 정확한 장소는 아직 확인되지 않았다. 트럼프 대통령과 밴스 부통령 등 주요 각료들은 모두 부상 없이 안전한 것으로 전해졌다.
비밀경호국은 총격 용의자를 체포해 구금 중이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 오후 9시 20분쯤 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 “비밀경호국과 법 집행기관이 훌륭하게 임무를 수행했다. 그들은 신속하고 용감하게 대응했다”며 “총격범은 체포됐다”고 밝혔다.
이어 그는 “(워싱턴)DC의 파란만장한 밤”이라며 “나는 ‘행사를 계속 진행하자’고 제안했으나, 법 집행기관의 결정에 따를 것”이라고 덧붙였다.
백악관 출입기자단 측은 행사가 재개될 예정이라고 공지했지만, 트럼프 대통령의 행사 재참석 여부는 법 집행기관의 판단에 달릴 것으로 보인다. 또한 트럼프 대통령은 곧 백악관에서 이번 사건과 관련한 기자회견을 가질 예정이다.
언론과 대립각을 세워온 트럼프 대통령이 대통령으로서 백악관 출입기자협회 만찬에 참석한 것은 이번이 처음이다. 백악관 출입기자단 만찬은 100년 넘게 이어진 유서 깊은 행사다.