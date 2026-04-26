국민의힘 대구시장 후보에 추경호…與김부겸과 격돌

평택을 재선거에 유의동 단수공천…인천 계양을 추가공모

국민의힘 추경호 의원이 26일 자당의 6·3 지방선거 대구시장 후보로 확정됐다.



박덕흠 중앙당 공천관리위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 추 의원이 후보 경선에서 유영하 의원을 상대로 승리했다고 밝혔다.



이에 따라 추 의원은 더불어민주당 김부겸 후보와 맞대결하게 된다.

국민의힘 추경호 대구시장 예비후보가 26일 오후 국민의힘 대구시당에서 당의 대구시장 최종후보로 선정된 것과 관련해 기자들의 질문에 답한 뒤 파이팅 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

3선 중진인 추 의원은 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 지낸 정통 경제 관료 출신으로 당 원내대표를 지냈다.



추 의원이 후보로 정해지면서 오는 30일 이전 의원직에서 사퇴하면 지역구인 대구 달성군에서는 국회의원 보궐선거가 열리게 된다.



박 위원장은 "추가로 보궐선거가 이뤄질 지역을 9곳으로 예상한다"며 "개인적으로는 (보궐 공천에서) 경선을 원칙으로 해야겠다고 생각한다"고 말했다.



앞서 국민의힘 대구시장 후보에는 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선)·유영하(초선)·최은석(초선) 등 현역 의원 5명에 이진숙 전 방송통신위원장, 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사, 이재만 전 대구 동구청장, 홍석준 전 의원까지 총 9명이 출사표를 냈다.



1차 경선에서 주호영·이진숙·김한구 예비후보가 컷오프(공천배제)돼 나머지 6명이 예비경선에 진출했고, 이를 통과한 추·유 의원이 2인 경선을 치렀다.



한때 주호영 의원, 이진숙 전 위원장 등이 컷오프에 반발해 무소속 출마를 시사했으나, 두 사람 모두 불출마로 입장을 정리해 민주당 후보와 1 대 1 대결 구도로 선거가 열리게 됐다.



아울러 공관위는 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 유의동 전 의원을 단수 공천했다.



박 위원장은 "유 후보는 당 정책위의장 등을 역임하며 입증된 탁월한 정책 역량과 3선 중진의 풍부한 경륜을 바탕으로, 역동적으로 성장하는 평택의 더 큰 도약을 차질 없이 견인할 최고의 적임자"라고 소개했다.



이에 따라 평택에서 내리 3선을 지냈던 유 후보는 평택을 재선거 후보인 조국혁신당 조국 대표, 진보당 김재연 상임대표, 자유와혁신 황교안 대표 등과 다자구도 속에서 경쟁하게 된다. 더불어민주당 후보는 아직 정해지지 않았다.



한편, 공관위는 인천 계양을 보궐선거 후보자는 추가 공모를 받기로 했다. 오는 27∼28일 신청서를 받아 29일 후보자 면접을 한다.



계양을은 이재명 대통령의 국회의원 지역구였던 곳으로 여당 지지세가 강한 지역이다.



당 관계자는 "공천 신청자가 아예 없지는 않았지만 보다 본선 경쟁력이 있는 인물을 찾기 위해 추가 공모를 하는 것"이라고 설명했다.

<연합>