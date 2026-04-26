인천항만공사, 내항 항동7가 효율적 활용 및 물류 활성화

인천항만공사(IPA)가 내항 항동7가 일원의 효율적 활용 및 물류 활성화를 꾀한다. 공사는 중구 항동7가 42(일부) 및 42-1 부지(2916.73㎡)와 건물(782㎡)의 ‘항만시설 사용 입찰 공고’를 실시한다고 26일 밝혔다.

입찰 대상 부지 전경

공사는 수출입 화물 처리 및 지원시설 용도로 활용할 사업자를 공개경쟁 방식으로 선정할 예정이다. 예정가격은 연간 기준 약 1억1000만원 수준(부가세 별도)으로 산정됐으며, 소비자물가지수 변동 등을 반영해 조정된다. 사용기간은 계약체결일로부터 최대 5년이다.

입찰은 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 ‘온비드’를 통해 진행된다. 참가를 희망하는 법인 또는 개인사업자는 신용평가등급 B- 이상 등 자격요건을 충족해야 한다. 입찰금액의 5%를 보증금으로 납부하고, 제반 서류를 지정 기한 내 제출해야 한다.

향후 일정은 5월에 12일까지 공고 후 13일 입찰서류 제출 및 보증금 납부를 거쳐 14일 개찰이 이뤄진다. 낙찰자는 예정가격 이상 최고가 입찰자 기준이며, 동일가격 발생 시 추첨으로 결정된다.