‘남원 광한루’ 국보 지정 예고…조선 목조건축·문화사 가치 재조명

국가유산청이 전북 남원의 대표 문화유산인 ‘남원 광한루(廣寒樓)’를 국보로 지정 예고하면서, 조선시대 목조건축과 문화유산의 상징성이 다시 주목받고 있다. 이번 지정 예고는 광한루가 지닌 건축사적 완성도와 함께 문화사적 의미까지 국가 차원에서 인정한 것으로, 향후 최종 국보 승격 시 보존·관리 체계 강화와 관광자원 가치 상승이 기대된다.

전북 남원 광한루. 국가유산청 제공

광한루는 조선 후기 호남을 대표하는 관영 누각으로 ‘호남제일루(湖南第一樓)’로 불려 왔다. 기원은 조선 초기 명재상 황희(1363~1452)가 남원 유배 시기에 세운 광통루(廣通褸)가 기원으로, 관리들의 연회(宴會)와 시회(詩會)가 열리던 곳이었다. 이후 주변의 호수와 3개의 섬(봉래, 방장, 영주), 그리고 오작교는 전라도 관찰사였던 정철(1536~93)과 남원부사 장의국에 의해 현재의 형태로 축조됐다.

건축물은 1597년 정유재란으로 소실된 뒤 1626년(인조 4년) 남원부사 신감(1570~1631)이 중건했고 이후 여러 차례 중수를 거쳐 현재까지 400여 년간 원형을 유지하고 있다. 상량문과 각종 기록, 지역사회의 지속적인 관리가 이어지며 역사적 연속성을 지닌 점도 높은 평가를 받았다.

건축적으로는 본루와 익루(요선각), 월랑으로 구성된 대형 누각으로 본루는 정면 5칸·측면 4칸의 팔작지붕 구조에 익공계 공포를 적용한 대형 목조건물로, 요선각과 월랑 등 부속 건물까지 포함된 복합 누각 형태를 갖추고 있다. 특히, 온돌방과 계단 기능을 결합한 구조는 실용성과 미적 요소를 동시에 보여주는 사례로 꼽힌다.

전북 남원 광한루. 국가유산청 제공

문화사적 가치도 크다. 광한루는 단순한 휴식 공간을 넘어 관리와 선비들이 교류하며 시문을 창작하던 관영 누각으로, 주변의 아름다운 풍광과 더불어 많은 문인에게 영감을 제공해 우리나라 조선시대 대표 판소리와 소설 ‘춘향전’의 배경이자 주요 배경이자 판소리 창작의 무대이기도 하다. 주변 연못과 인공섬, 오작교 등과 어우러진 경관 역시 정원 유적과 결합된 복합 문화유산으로 평가된다.

국가유산청은 “광한루는 건축적 완성도와 역사성, 문화적 상징성을 두루 갖춘 유산”이라며 “국보 승격 이후에도 지자체와 협력해 체계적인 보존·관리를 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

이번 지정이 확정될 경우, 광한루는 전북을 대표하는 문화유산을 넘어 국가적 상징성을 지닌 관광·문화 거점으로 위상이 한층 높아질 전망이다.