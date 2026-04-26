4대그룹 유일 정기공채… 청년 위해 채용문 활짝연 JY의 삼성

25∼26일 이틀간 삼성직무적성검사 실시

4대그룹 중 유일 정기공채 유지

5년간 6만명 채용 약속한 이재용 회장

삼성이 25~26일 이틀간 입사 지원자를 대상으로 삼성직무적성검사(GSAT)를 실시했다. 삼성직무적성검사를 실시한 관계사는 삼성전자와 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI를 포함한 관계사 18곳이다. 삼성은 지난 3월 지원서 접수를 시작으로 상반기 공채 절차를 진행하고 있다. △GSAT(4월) △면접(5월) △건강검진을 거쳐 신입사원을 최종 선발할 예정이다.

삼성이 매년 공채 마다 실시하는 GSAT은 창의적인 사고 역량과 유연한 문제 해결 능력을 갖춘 인재를 선발하기 위한 평가다. 삼성은 코로나 팬데믹을 계기로 2020년부터 삼성직무적성검사를 온라인으로 실시하고 있다. 지원자들은 독립된 장소에서 PC를 이용해 응시가 가능하다.

18일 삼성전자 인재개발원(경기도 수원)에서 삼성전자 감독관이 삼성직무적성검사 응시자를 대상으로 예비 소집을 진행하는 모습. 삼성전자 제공

삼성은 시험의 원활한 진행을 위해 시험 일주일 전 예비소집을 실시, 모든 응시자의 네트워크 및 PC 환경을 점검했다. 소프트웨어 개발 직군과 디자인 직군은 GSAT 대신 각각 △소프트웨어 역량테스트 △디자인 포트폴리오 심사를 거쳐 선발된다.

삼성이 매년 시간과 비용을 투입해 GSAT을 치르는 배경에는 회사가 자랑하는 ‘정기 공채’ 제도가 있다. 삼성은 1957년 국내 최초로 신입사원 공채를 도입해 70년간 공채 제도를 유지해왔다. 이는 국내 기업 중 최장 기록이다. 매년 상∙하반기에 정기적으로 진행되는 공채는 청년 취업 준비생들에게 상시 예측 가능한 대규모 취업 기회로 평가받고 있다. 기존에는 다른 그룹도 정기 공채를 실시했지만, 현재 4대그룹 중 정기공채를 유지중인 기업은 삼성뿐이다. 청년들에게 많은 기회를 줘야 한다는 경영 기조아래 공채 제도를 폐지하지 않았다. 삼성은 최근 5년간 6만명 채용 계획을 발표한 바 있다.

삼성은 공채 외에도 우수 인재를 유치하기 위한 다양한 제도를 운영 중이다. 글로벌 기술력 우위를 공고히 하기 위해 마이스터고 졸업생과 전국기능경기대회 입상자 등 기술 인재 채용에도 앞장서고 있다. 2007년부터 전국기능경기대회 및 국제기능올림픽을 후원해 왔고, 전국기능경기대회 입상자 1600여명을 삼성에 특별 채용, 기술인력이 인정받는 사회적 풍토 조성에 기여하고 있다.

18일 삼성전자 인재개발원(경기도 수원)에서 삼성전자 감독관이 삼성직무적성검사 응시자를 대상으로 예비 소집을 진행하는 모습. 삼성전자 제공

삼성은 직접 채용 이외에도 사회적 난제인 ‘청년실업 문제’ 해소에 기여하고자 다양한 청년 교육 사회공헌사업을 전개하고 있다. 우선 미취업 청년들에게 양질의 SW·AI 전문 교육을 제공해 취업 경쟁력을 강화할 수 있도록 '삼성청년SW∙AI아카데미(SSAFY)'를 전국 5개 캠퍼스에서 운영중이다. 2018년 12월 1기 교육을 시작한 이래 지금까지 누적 1만여명이 수료했고, 이 중 8500여명이 취업해 약 85%의 취업률을 기록하고 있다.

또한 ‘희망디딤돌2.0’ 사업을 통해 자립준비청년들이 기술·기능 역량을 익혀 경제적으로 자립할 수 있도록 돕고 있다. △삼성전자 △삼성물산 △웰스토리 △제일기획 등 삼성 관계사의 전문 역량과 교육 인프라를 적극 활용해 자립준비청년들의 전문성과 역량 향상을 지원하고 있다. 2023년 출범 이후 지금까지 누적 173명이 수료했고 이 중 90명이 취업에 성공했다.