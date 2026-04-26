삼성전자 산호초 보호 프로젝트 ‘코랄 인 포커스’ 국제 시상식에서 주목

삼성전자는 갤럭시 카메라 기술 ‘오션 모드’를 활용한 산호초 보호 프로젝트 ‘코랄 인 포커스’가 주요 국제 어워드에서 수상했다고 26일 밝혔다.

이 프로젝트는 글로벌 사회공헌 시상인 ‘2026 헤일로 어워드’에서 지속가능성·환경보전 부문 금상을 받았고, 동명의 다큐멘터리도 최근 열린 제23회 국제 해양 영화제에서 ‘해안 및 도서 문화상’을 받았다.

삼성전자 산호초 보호 프로젝트 ‘코랄 인 포커스’. 삼성전자 제공

삼성전자는 2024년부터 미국 캘리포니아대 샌디에이고(UCSD) 산하 해양학 연구소 스크립스, 미국 비영리단체 시트리와 갤럭시 카메라 기술을 활용한 산호초 복원 프로젝트를 진행하고 있다.

갤럭시 AI 스마트폰으로 촬영한 산호초 이미지를 스크립스 연구소로 전달해 3차원(3D) 복원 모델 제작과 연구에 활용하고, 지역 단체들은 이를 이용해 산호초 복원 작업을 수행하는 식이다. 지금까지 80개 이상의 3D 산호초 모델을 구축했고, 이를 기반으로 2만개 이상의 산호가 심어졌다.

삼성전자는 이 프로젝트를 위해 수중 촬영 환경에 최적화된 오션 모드를 2024년 개발했다. 오션 모드는 갤럭시 S26 시리즈부터 엑스퍼트 RAW 애플리케이션(앱)을 통해 일반 사용자도 사용할 수 있다.