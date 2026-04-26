초교 도보 5분… 단지 내 어린이집도 [부동산 특집]

시흥하중 A1블록 신혼희망타운

LH가 이달 말 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(사진) 400가구를 대상으로 입주자 모집을 시행한다.

시흥하중 A1블록은 총 600가구 규모의 공공분양과 행복주택 혼합단지다. 이 중 공공분양 400가구가 우선 공급되며, 전 세대 55㎡ 단일 평형으로 구성된다. 신혼희망타운인 만큼 단지 내 어린이집과 다함께 돌봄센터, 작은도서관 등 육아 친화 커뮤니티 공간이 조성된다. 게스트하우스와 피트니스센터, 주민카페 등 입주민 전용시설도 마련된다. 하중초가 도보 5분 거리에 있고 시흥국민체육센터와 이케아 광명점, 신세계프리미엄아울렛 등 생활 인프라도 갖춰져 있다. 보통천과 관곡지, 연꽃테마파크 등 녹지공간도 풍부하다. 지난 9월 공급된 A-4블록 신혼희망타운은 동일 평형 모두 계약 완료된 바 있다. 후속 물량인 A1 블록에도 청약 수요가 이어질 전망이다. 입주자 모집공고는 이달 말, 입주는 2029년 3월로 예정됐다. 견본주택은 경기 화성시 청계동 519-1 LH동탄 주택전시관에 다음달 문을 연다.