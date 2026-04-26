카드 쓴 만큼 나무 심고 할인 혜택까지 [재테크 특집]

신한카드

신한카드는 지구의 날을 맞아 친환경 소비를 실천하고 환경보호에 동참할 수 있는 ‘신한카드 에코 플랜(ECO Plan)’을 출시했다고 22일 밝혔다.



에코 플랜은 카드 이용만으로도 기부 포인트를 적립해 나무를 심을 수 있는 것이 특징으로, 일상에서 친환경 생활을 할수록 더 많은 혜택이 제공된다. 국내외 가맹점 이용금액의 0.2%를 에코 기부 포인트로 적립하며 1000포인트 이상 적립 시 매월 28일 재단법인 서울그린트러스트로 포인트가 자동 기부돼 나무 심기 활동에 사용된다. 전월 실적 조건이나 적립 한도 제한은 없다. 기부 완료 금액은 기부금 소득공제 대상에 자동 포함된다.

친환경 소비를 실천하면 기부 포인트를 적립해 나무심기 등에 활용되도록 한 신한카드의 특화 카드 ‘에코 플랜’. 신한카드 제공

또한 종이 명세서 대신 디지털 명세서를 신청한 고객에게는 1000원 캐시백이 최초 1회 제공된다. 월요일마다 버스나 지하철 등 대중교통을 이용하면 매주 1000원을 추가로 캐시백해준다. 대중교통 이용금액 캐시백은 전월 30만원 이상 이용 시 제공되며 시외버스, 고속버스, 공항버스 및 공항철도 이용 건은 제외된다. 이외에도 친환경 소비 3개 영역에서 각각 10% 할인 혜택을 제공한다. 합산 시 월 최대 6만원까지 할인받을 수 있다.