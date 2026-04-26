여자농구 KB, 싹쓸이로 4년 만에 통합 우승…챔프전 MVP 허예은

삼성생명과 챔프전서 3전 전승으로 통산 세 번째 우승 달성

청주 KB가 통산 세 번째 통합 우승을 달성하며 여자프로농구 정상에 복귀했다.

KB는 26일 경기도 용인체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 챔피언결정전(5전 3승제) 3차전에서 용인 삼성생명을 80-65로 제압했다.

이로써 시리즈 전적 3승 무패를 기록한 KB는 2021-2022시즌 이후 4년 만에 정규리그와 챔피언결정전을 모두 석권하는 통합 우승을 일궈냈다.

KB는 팀 역사상 세 차례의 챔피언결정전 우승을 모두 통합 우승으로 장식하게 됐다.

올 시즌 정규리그 1위(통산 6회)로 포스트시즌에 진출한 KB는 아산 우리은행과의 플레이오프를 전승으로 통과한 데 이어 챔피언결정전까지 무패로 마치며 압도적인 전력을 과시했다.

특히 이번 우승은 팀의 핵심 전력인 센터 박지수가 발목 부상으로 챔피언결정전 3경기에 모두 결장한 가운데 거둔 성과다.

핵심 전력의 이탈이라는 변수 속에서도 KB는 '원팀'으로서의 경쟁력을 입증하며 시즌 마침표를 찍었다.

챔피언결정전 1, 2차전에서 개인 통산 챔프전 최다 득점(18점)을 올린 데 이어, 3차전에서 최다 어시스트(8개) 기록까지 갈아치운 허예은은 기자단 투표를 통해 생애 첫 챔피언결정전 최우수선수(MVP)로 선정되는 영예를 안았다.

허예은은 총 투표수 72표 중 47표를 획득해 팀 동료 강이슬(25표)을 제치고 영예를 안았다.

26일 경기도 용인실내체육관에서 열린 여자프로농구 챔피언결정전 3차전 삼성생명 블루밍스와 KB스타즈의 경기. 이 경기에서 승리하며 챔피언 자리에 오른 KB스타즈 선수들이 김완수 감독을 헹가래 치고 있다.

승리에 1승만을 남겨뒀던 KB는 이날 경기 초반부터 주도권을 틀어쥐었다.

KB는 1쿼터 허예은의 장거리 3점 슛 2개를 시작으로 이채은, 강이슬, 송윤하, 사카이 사라가 고르게 외곽포를 가동하며 24-16으로 앞서 나갔다.

반면 삼성생명은 상대의 외곽 공격을 제어하지 못한 데다 1쿼터에만 실책 5개를 범하며 흐름을 내줬다.

2쿼터에도 삼성생명의 난조는 이어졌다. 쉬운 득점 기회를 놓치고 실책이 반복되면서 점수 차를 좁히지 못했다.

그사이 KB는 강이슬이 2쿼터에만 14점을 몰아치는 화력을 선보이며 전반을 44-33, 11점 차 리드로 마쳤다.

3쿼터에도 강이슬의 고감도 득점포를 앞세운 KB가 격차를 더욱 벌렸다.

강이슬은 오른쪽 측면에서 균형을 잃은 채 시도한 고난도 외곽포까지 림에 꽂아 넣으며 기세를 올렸고, 여기에 이채은의 3점 슛까지 더해지며 KB는 3쿼터 중반 60-40, 20점 차까지 달아났다.

결국 67-48로 접어든 마지막 쿼터에도 반전은 없었다.

KB는 양지수가 쿼터 초반 3점 슛을 터뜨리며 분위기를 주도했고, 허예은도 자신의 이날 세 번째 외곽포를 림에 꽂으며 승리에 쐐기를 박았다.

KB는 강이슬이 28점 6리바운드로 공격을 진두지휘했고, 허예은이 12점 8어시스트로 승리를 뒷받침했다.

이채은과 송윤하도 각각 14점, 11점을 보탰으며 사카이 사라는 10점을 기록했다.

반면 삼성생명은 이해란이 19점 5리바운드를 기록하고, 하마니시 나나미가 11점을 올리며 분전했으나 팀의 패배를 막기에는 역부족이었다.

<연합>