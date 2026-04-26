K팝 가수 도쿄 콘서트에 40만명 몰렸다

동방신기·트와이스·에스파

25∼26일 잇따라 공연 열어

일본 도쿄가 K팝 열기로 달아올랐다. 2세대부터 4세대를 대표하는 정상급 K팝 아티스트들이 주말 사이 도쿄 주요 대형 공연장에서 잇따라 콘서트를 열며 최소 40만 이상 관객을 끌어모은 것으로 추산된다. 세대를 아우르는 K팝 아티스트들이 일본 음악 시장 중심지에서 동시에 대규모 공연을 펼치며 K팝의 글로벌 영향력을 재확인했다.



26일 가요계에 따르면, 2세대 대표 보이그룹 동방신기(사진)는 25∼26일 이틀간 일본 최대 규모 공연장 중 하나인 닛산 스타디움에서 단독 콘서트를 열었다. 회당 최대 7만5000명을 수용하는 이 공연장은 일본 내에서도 최정상급 아티스트만 설 수 있는 무대로 꼽힌다. 동방신기는 2013년 해외 가수 최초로 이곳에 입성한 데 이어, 2018년에는 3일 연속 공연을 성사시키며 전례 없는 기록을 세운 바 있다. 이번 공연으로 이들은 해외 가수 중 닛산 스타디움 공연 최다 기록까지 새로 썼다.



3세대 걸그룹 트와이스는 도쿄 국립경기장에서 단독 콘서트를 열었다. 25∼26일 공연에 이어 28일 한 차례 공연을 앞두고 있다. 이번 무대는 해외 가수 최초의 도쿄 국립경기장 단독 콘서트로, 회당 최대 8만명을 수용하는 초대형 공연장에서 360도 개방형 무대를 선보였다.



4세대 걸그룹 에스파도 25∼26일 ‘꿈의 무대’로 불리는 도쿄 돔에서 단독 콘서트를 마쳤다. 밴드 데이식스 역시 같은 기간 도쿄 게이오 아레나에서 공연을 열었다. 이들 네 팀의 공연 관객을 모두 합하면 40만명을 웃도는 것으로 추산된다.