SK하이닉스, IEEE 기업혁신상

HBM으로 AI 혁명 기여 공로

SK하이닉스가 인공지능(AI) 반도체에 필수인 고대역폭메모리(HBM)를 안정적으로 양산해 AI 혁명에 기여한 공로로 세계적인 기술 전문가 단체인 국제전기전자공학회(IEEE)로부터 혁신상을 수상했다.



SK하이닉스는 지난 24일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 ‘2026 IEEE 어워즈’에서 기업혁신상을 받았다고 26일 밝혔다. ‘IEEE 어워즈’는 100년이 넘는 역사를 가진 시상식으로 기술 혁신과 사회 발전을 이룬 수상자를 선정해 시상한다.



이 중 기업혁신상은 1986년에 신설된 부문으로 혁신 기술로 산업과 사회 발전에 기여한 기업에 수여한다. SK하이닉스가 이 상을 받은 것은 이번이 처음이다. SK하이닉스가 수상자로 선정된 배경에는 AI 반도체 핵심 부품인 HBM이 있다. 현재 시장에서 가장 많이 팔리는 5세대 HBM3E 모델의 경우 SK하이닉스 시장점유율이 50%가 넘는다. IEEE는 SK하이닉스가 혁신과 응용을 통해 시장에 HBM을 안정적으로 공급, AI 컴퓨팅 확산을 이끈 공로를 인정해 상을 수여했다. SK하이닉스 관계자는 “모든 세대의 HBM을 안정적으로 양산하며 글로벌 AI 컴퓨팅 생태계 활성화에 기여한 점을 인정받았다”며 “앞으로도 글로벌 AI 시장에서 신뢰받는 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.