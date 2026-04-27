신동빈 회장, 베트남서 2026년 첫 해외현장 경영

신동빈 롯데그룹 회장이 베트남 하노이를 찾아 올해 첫 해외 현장 경영을 펼쳤다.
롯데지주는 신 회장이 지난 21일부터 24일까지 베트남을 방문해 롯데몰 웨스트레이크 하노이와 롯데센터 하노이 등 주요 사업장을 시찰하고, 부 다이 탕 하노이시 인민위원장·안 쏘 당서기장 및 국가주석 보좌관 등 베트남 주요 인사들과 만나 양국 간 향후 협력 방안에 대해 논의했다고 26일 밝혔다. 신 회장의 베트남 사업장 시찰에는 장남인 신유열 롯데지주 미래성장실장도 함께했다.
2023년 9월 문을 연 롯데몰 웨스트레이크는 롯데백화점·롯데마트·롯데호텔·롯데월드 아쿠아리움 등 그룹 핵심 계열사의 핵심 역량이 결집된 대형 복합몰이다. 현지에서 ‘K리테일’(한국형 소매 유통) 성공 모델로 평가받고 있으며, 지난달까지 누적 방문객 3000만명, 지난해 말 기준 누적 매출 6000억원을 기록했다. 신 회장은 “베트남은 그룹 글로벌 사업의 핵심 국가로 식품과 유통 등 주력 사업에서 성장세를 이어가 굉장히 고무적으로 생각한다”며 “기존 주력 사업은 시장 경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 첨단 도시 건설과 친환경 소재 산업, 선진 물류 등 신사업 개척에도 힘써 달라”고 직원들에게 당부했다.