‘삼전닉스 직행’ 계약학과 합격선 ‘최고’

연·고대 수시 커트라인 의대 육박

반도체 초호황에 최상위권 안착

‘반도체 초호황’ 속 삼성전자와 SK하이닉스 입사 경쟁이 치열해지면서 연세대와 고려대 반도체 계약학과의 2026학년도 수시 내신 합격선도 역대 최고치를 기록했다.

삼성전자, SK하이닉스. 뉴시스·연합뉴스

26일 종로학원에 따르면 삼성전자 계약학과인 연세대 시스템반도체공학과의 2026학년도 수시 합격선 평균은 1.47등급이었다. 학과 개설 첫해인 2021학년도(3.1등급) 대비 크게 상승한 것으로, 6년 새 가장 높다.



SK하이닉스 계약학과인 고려대 반도체공학과 역시 같은 기간 3.25등급에서 2.68등급으로 크게 오르며 최고치를 경신했다. 특히 연세대 교과전형(추천형)과 고려대 종합전형(학업우수전형) 합격선은 각각 1.14등급과 1.47등급을 기록하며 1등급 초반대까지 형성돼 의대 합격선에 준한다는 분석도 나온다.



정시전형에서도 반도체 계약학과 상승세는 뚜렷했다. 고려대 일반전형 반도체공학과의 2026학년도 정시 합격선은 국·수·탐 백분위 평균 96.67점으로, 전년(95.33점)보다 올랐다. 임성호 종로학원 대표는 “과거에는 최상위권이 의대나 서울대 공대에 관심이 있었다면 이제는 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 계약학과로도 일정 부분 이동하고 있다”며 “의대 선호도가 높은 것은 사실이지만 의대 비선호 상위권 학생들에게는 의대를 대체하는 학과 선택지에 들어갔다고 볼 수 있다”고 분석했다.