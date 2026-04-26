‘손’ 없어도… LAFC, 5경기 만에 무승 탈출

MLS 10R 미네소타 상대 1-0 勝

손흥민, 체력 안배 이유로 결장

로스앤젤레스(LA)FC가 ‘에이스’ 손흥민의 부재 속에서도 귀중한 원정 승리를 따내며 분위기 반전에 성공했다. 최근 이어지던 무승의 늪을 탈출한 LAFC는 서부 콘퍼런스 선두권 경쟁에 다시 불을 지폈다.

손흥민. 연합뉴스

LAFC는 26일(한국시간) 미국 미네소타주 세인트폴의 알리안츠 필드에서 열린 ‘2026 미국 메이저리그사커(MLS)’ 10라운드 미네소타 유나이티드와의 원정 경기에서 촘촘한 조직력을 앞세워 1-0으로 승리했다. 이로써 LAFC는 정규리그 3경기 연속 무승(1무2패)의 부진을 끊어내고 4경기 만에 승점 3점을 추가했다. 컵대회를 포함한 공식전 기준으로는 5경기 만의 승전고다.



이날 최대 관심사는 손흥민의 출전 여부였다. 하지만 손흥민은 컨디션 조절과 체력 안배를 이유로 명단에서 제외됐다. 30일 열리는 톨루카(멕시코)와의 ‘2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵’ 4강 1차전을 대비한 마르크 도스 산토스 감독의 포석으로 풀이된다.



결승골은 이른 시간에 나왔다. 전반 9분 티모시 틸먼의 패스를 받은 다비드 마르티네스가 침착한 마무리로 망을 흔들었다. 이후 미네소타의 파상공세가 거셌으나 LAFC에는 ‘베테랑’ 위고 요리스 골키퍼가 있었다. LAFC는 점유율(38.3%-61.7%)과 슈팅 수(7-24)에서 크게 밀렸지만, 요리스가 6차례의 결정적인 선방을 선보이며 실점 위기마다 팀을 구했다.



승점 20 고지에 안착하며 서부 3위 자리를 굳건히 한 LAFC는 이제 선두 세너제이(승점 24)와 2위 밴쿠버(승점 21)를 턱밑까지 추격하게 됐다.