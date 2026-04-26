민심이냐 명심이냐… ‘김용 공천’ 고심깊은 與 [6·3 지방선거]

사법리스크 해소 안 돼 부담 커

배제 땐 친명·친청 대립 우려도

이광재 전 지사는 하남갑 검토

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거를 앞두고 더불어민주당의 공천 셈법이 복잡해지고 있다. 후보군의 최대 변수였던 송영길 전 민주당 대표의 출마 지역은 확정됐지만, 김용 전 민주연구원 부원장의 공천 여부와 경기 하남갑에 이광재 전 강원지사를 투입할지, 여기에 청와대 참모들의 출마 가능성까지 맞물리며 남은 지역을 둘러싼 당내 신경전이 거세지는 모습이다.

김용 전 민주연구원 부원장. 세계일보 자료사진

민주당 안호영 의원은 26일 “김용 (전) 부원장 공천을 강력히 지지한다”며 “6·3 재보선 승리를 위해 반드시 나서야 한다”고 자신의 페이스북에 적었다. 안 의원 외에도 김 전 부원장 측이 전날 기준 밝힌 ‘김용 부원장의 회복과 공천을 지지하는 국회의원 명단’에는 이언주·강득구·황명선 최고위원을 비롯해 대통령 정무특보인 조정식 의원 등 55명이 이름을 올렸다.



당내에서 김 전 부원장 공천에 명시적으로 반대의사를 보인 이는 조승래 사무총장과 김영진 의원뿐이지만 물밑에서는 김 전 부원장 공천이 적절한지 의문이라는 분위기도 있다. 김 전 부원장은 정치자금법 위반 등 혐의로 2심까지 유죄 선고를 받고 대법원 판결을 앞뒀다. 한 초선 의원은 “대법원 판결을 먼저 받고, 그에 더해 본인이 정치적으로 무슨 능력이 있는지 유권자에게 보여줘야 하지 않겠느냐”며 당내 이 같은 목소리가 작은 이유로는 “좋은 말이 아닌데 굳이 나서지 않는 것”이라고 말했다.



민주당 입장에서는 사법 리스크가 완전히 해소되지 않은 인사를 공천하는 것도 부담이지만, 김 전 부원장을 공천에서 배제할 경우 ‘친명(친이재명)’ 대 ‘친청(친정청래)’ 대립 구도가 다시 불거질 수밖에 없는 점도 고려해야 할 요인이다.

이광재 전 강원지사. 연합뉴스

이번 재보선에서 보수세가 강한 지역으로 꼽히는 하남갑에는 이 전 지사가 유력하게 거론된다. 이미 2022년 지방선거와 2024년 총선에서 두 차례 선당후사 차원의 양보를 했던 이 전 지사가 정치적 리스크를 떠안고 하남갑 보궐선거에 출마할지가 변수다.

하정우 청와대 AI미래기획수석. 뉴스1

다른 재보선 공천도 관심요소로 부상하고 있다. 부산 북갑 출마가 거론되고 있는 청와대 하정우 AI미래기획수석과 충남 아산을 출마 하마평에 오르내리는 청와대 전은수 대변인의 경우 공직선거법상 출마하려면 다음달 4일 전에는 사퇴해야 한다. 따라서 이번 주에 출마 여부가 결정될 것으로 보인다.