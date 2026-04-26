“으라차차 김부겸”…민주당 지도부, 대구 총출동해 ‘세 과시’ [6∙3의 선택]

더불어민주당 김부겸 대구시장 예비후보가 26일 대구 달서구 두류네거리에 ‘희망캠프’ 선거사무소를 열고 6∙3 지방선거 승리를 향한 본격적인 돛을 올렸다.

민주당 지도부와 중진 의원들이 대거 하행하며 험지 대구를 향한 당 차원의 전폭적인 화력 지원을 예고했다.

26일 대구 달서구 두류역 인근에 마련된 김부겸 대구시장 예비후보의 희망캠프 선거사무소 개소식에서 김 예비후보가 발언하고 있다. 대구=연합뉴스

김 후보는 이날 개소식에서 “대구에서 민주당 후보에게 보내주시는 뜨거운 응원은 단순한 바람이 아니라 초대형 태풍을 일으켜 달라는 시민들의 절박한 열망”이라며 “변화의 요구를 받들어 대구 산업 대전환과 대구∙경북 행정통합, 신공항 착수를 반드시 완수하겠다”고 목소리를 높였다.

이날 행사장에는 정청래 대표를 비롯해 이학영 국회부의장, 한정애 정책위의장, 박지원∙조정식 의원 등 전∙현직 국회의원 50여 명이 총출동해 ‘세(勢) 대결’의 방점을 찍었다. 권노갑∙유인태∙김두관 전 의원 등 원로 및 중진 인사들도 얼굴을 비치며 김 후보에게 힘을 실었다.

축사에 나선 정청래 대표는 ‘대구 맞춤형’ 지원 사격을 펼쳤다. 정 대표는 “김부겸과 대구를 위해서라면 ‘무엇이든 다해드림센터장’이 되겠다”며 직접 고안한 슬로건 ‘으랏차차 김부겸’을 소개했다. 그는 특히 ‘랏(RAT)’이라는 글자에 의미를 부여하며 △R(Robot∙로봇 수도 대구) △A(AI∙인공지능 전환 수도) △T(TK 신공항)를 당 차원에서 밀어붙이겠다고 공언했다. 대구의 미래 먹거리와 숙원 사업을 민주당이 주도해 해결하겠다는 일종의 ‘실용주의적 약속’으로 풀이된다.

김부겸(가운데) 대구시장 예비후보(가운데)가 26일 오후 대구 달서구 선거사무소 개소식에서 정청래 대표(오른쪽), 오중기 경북도지사 예비후보와 손을 들어 보이고 있다. 뉴스1

정 대표는 ‘김부겸 맞춤형 지원’ 원칙을 강조해 눈길을 끌었다. 그는 “이번 대구∙경북 선거는 전적으로 김부겸의 얼굴로 치르겠다”며 “중앙당은 지원은 아끼지 않되 결코 간섭하지 않을 것이며, 오직 김 후보가 원하는 방향에 맞춰 모든 화력을 보태겠다”고 덧붙였다. 이는 후보의 자율성을 극대화해 지역 정서에 맞는 선거 전략을 펼칠 수 있도록 뒷받침하겠다는 전략으로 풀이된다.

지역 한 정치권 관계자는 “민주당 지도부의 이번 파격 행보는 대구가 더 이상 보수의 전유물이 아님을 입증하기 위해 당의 사활을 건 ‘올인 전략’을 펴고 있다”고 분석했다.