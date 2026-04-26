건조한 4월 마지막 주말 전국 곳곳서 산불…인명피해 없어

건조한 날씨가 이어진 4월 마지막주 주말에 크고 작은 산불이 전국 각지에서 잇달았다. 산불로 인한 인명피해는 없다.

26일 산림청에 따르면 이날 오후 5시 기준 경기 광주와 포천·남양주시, 충북 단양·옥천·영동 등에서 10건의 산불이 발생했다. 대부분 진화에 성공했으나 일부는 진화 작업 중이다.

26일 오후 4시18분쯤 광주 광산구에서 산불이 발생해 당국이 1시간여 만에 진화했다. 산림청 제공

이날 4시18분쯤 광주 광산구 왕동 용진산 초입부 산자락에서 불이 났다. 불길이 거세지는 않았지만 빠르게 확산하면서 초기대응에 어려움을 겪었으나 당국은 1시간여만에 불길을 잡았다.

앞서 오후 3시49분쯤에는 충북 청주시 낭성면 한 야산에서 불이 나 임야 0.1㏊를 태우고 1시간여 만에 진화됐다. 산림당국은 묘지 주변에서 불이 시작된 점으로 미뤄 입산객이 실화한 것으로 추정하고 있다.

이날 오후 1시12분쯤에는 강원 평창군 방림면 계촌리 인근 국유림에서도 산불이 발생, 진화헬기 8대, 진화차량 24대, 진화인력 84명을 투입해 약 2시간18분 만에 주불 진화를 마쳤다.

오후 1시5분쯤엔 경북 봉화군 춘양면 애당리에서 전날 발생했던 산불이 재발화해 약 2시간 만인 이날 오후 3시20분쯤 진화했다.

강원 포천에서 오후 1시 40분쯤 발생한 산불은 현재도 진화 중이다.

각 산불로 인한 인명피해는 없다.

산림청 중앙사고수습본부는 “작은 불씨도 소홀히 할 경우 대형산불로 확산위험이 있다”며 “쓰레기·영농부산물 불법소각 행위 등을 일절 금지해달라”고 말했다.

기상청은 27일 밤부터 28일 오후 사이 비가 내린다고 했다. 지역에 따라 건조특보가 해제될 것으로 보인다.