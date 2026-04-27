마라톤 풀코스 2시간 벽 깬 사웨 “결승선 가까워질수록 힘 넘쳐”

인류 최초로 마라톤 풀코스를 2시간 이내에 완주한 사바스티안 사웨(케냐)는 26일(현지시간) “결승선에 가까워질수록 힘이 넘쳤다”는 소감을 밝혔다.

사웨는 이날 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기 42.195㎞ 풀코스를 세계 신기록인 1시간59분30초에 완주하며 우승을 차지한 뒤 세계육상연맹을 통해 “기분이 너무 좋다. 정말 행복하다”며 “오늘은 내게 잊지 못할 하루가 될 것”이라고 밝혔다.

사바스티안 사웨. AP연합뉴스

그는 “결승선에 도착해 시간을 확인했을 때 정말 기뻤다”며 “두 번째로 런던 마라톤에 참가한 건 내게 매우 중요한 일이었고 그래서 열심히 준비했다. 4개월 동안의 노력이 오늘 좋은 결과로 이어졌다”고 덧붙였다.

이날 사웨는 켈빈 키프텀(케냐)이 2023년 10월 세운 기존 세계기록(2시간00분35초)을 1분 이상 앞당기며 인류 역사상 처음으로 꿈의 기록 ‘서브 2’(2시간 이내에 마라톤 풀코스 완주)를 달성한 선수가 됐다. 이날 2위로 들어온 요미프 케젤차(에티오피아)도 1시간59분41초를 기록하며 사웨에 이어 두 번째로 서브 2에 성공했다.

이날 사웨는 레이스 후반부에 속도를 높이는 전략으로 뛰었다. 특히 30㎞ 지점에서 페이스를 끌어올리며 무서운 기록으로 레이스를 펼쳤다. 영국 BBC는 “이날 사웨는 코스 전반부를 1시간29초에 주파한 뒤 후반부를 더 빠른 59분1초에 뛰었다”며 “역사상 하프마라톤을 59분1초의 기록보다 빠르게 뛴 선수는 단 63명이다. 믿을 수 없는 후반부 기록”이라고 설명했다.