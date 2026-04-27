“깨끗해지려고 썼는데”…물티슈, 항문 더 망가뜨리는 이유 있었다

배변 후 관리 습관이 증상 좌우…중장년층에서 흔한 치핵

물티슈 맹신보다 ‘마찰 최소화’ 핵심…피부 장벽 손상 주의

‘누르고·씻고·완전히 말리기’ 3단계로 일상 불편 줄인다

“깨끗해지려고 썼는데…이유가 있었다.”

배변 후 물티슈를 사용할 때는 강하게 문지르기보다 ‘눌러 닦는 습관’이 항문 피부 자극을 줄이는 핵심이다. 게티이미지.

아침 출근 전 화장실. 휴지로 몇 번을 닦아도 남는 찝찝함에 결국 물티슈를 꺼내 든다. 차가운 물기가 닿는 순간, 그제야 조금 개운해진 느낌이 든다.

잔변감과 찝찝함을 줄이려는 심리 때문에 이런 선택은 반복되기 쉽다. 하지만 이 ‘깔끔함’이 이어질수록 항문 피부 장벽은 오히려 약해질 수 있다는 지적이 나온다. 눈에 보이지 않는 자극이 쌓이면서, 일상의 불편으로 이어질 가능성이 있다.

27일 국민건강보험공단 자료에 따르면 치핵은 외래 진료에서 꾸준히 나타나는 대표적인 항문 질환으로, 중장년층에서 비교적 흔하게 발생한다.

미국 국립보건원(NIH)도 치핵을 성인에서 흔히 나타나는 질환으로 설명하며, 반복되는 배변 습관 속 작은 자극이 증상에 영향을 줄 수 있다고 본다.

◆물티슈, 잘못 쓰면 자극 된다

치핵이 있거나 잔변감이 남을 때 물티슈로 가볍게 눌러 닦는 것은 일시적으로 도움이 될 수 있다. 문제는 사용 방식이다.

피부가 예민한 경우 물티슈에 포함된 향료나 보존제에 반복적으로 노출되면 접촉성 피부염이나 항문 소양증이 악화할 수 있다. 물티슈 사용이 점점 잦아진다면, 이미 항문 피부가 자극을 받고 있을 가능성도 있다.

핵심은 무엇으로 닦느냐가 아닌 ‘어떻게’ 닦느냐다. 배변 후 항문을 강하게 문지르는 습관은 얇은 피부에 미세한 손상을 남긴다. 이런 자극이 반복되면 가려움이 심해지고, 심한 경우 항문 입구가 찢어지는 치열로 이어질 수 있다.

대한대장항문학회는 물티슈의 성분 자체보다 강한 물리적 마찰이 더 큰 문제라고 설명한다. 결국 도구보다 중요한 것은 ‘마찰을 줄이는 방식’이다.

◆현실 해법 3단계

매일 반복되는 화장실 습관을 바꾸는 것이 핵심이다.

첫째, 완벽히 닦아내려는 집착을 버리고 잔변만 가볍게 제거한다.

둘째, 비데나 샤워기를 이용해 약한 수압의 미온수로 부드럽게 씻어낸다.

셋째, 젖은 상태로 두지 말고 부드러운 수건이나 건조 기능으로 물기를 완전히 말린다.

항문 건강을 위해서는 닦는 도구보다 ‘누르고·씻고·완전히 말리는’ 관리 습관이 중요하다. 게티이미지

이 작은 차이가 다음 날 느끼는 불편을 좌우한다. 사소해 보이지만 피부 자극을 줄이는 데는 가장 확실한 방법이다.

결국 문제는 도구가 아닌 ‘습관’이다. 화장실에서의 작은 습관 하나가 다음 날의 컨디션을 바꾼다.