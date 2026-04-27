집도 못 보고 6억 보냈다…서울 전세 ‘노룩 계약’, 지금 왜 터졌나 [숫자 뒤의 진실]

전세 수급 179.0…180 코앞 ‘대란 경고’

거래 31%↓에도 전셋값 4000만원↑ ‘역전’

매물 실종 속 ‘노룩 계약’ 확산…세입자 불안

서울의 한 부동산 중개업소 앞. 30대 직장인이 스마트폰 화면을 몇 번이고 확인하다가, 결국 6억원대 전셋집 가계약금을 송금한다. 집은 아직 보지 못했다.

전세수급지수 179.0까지 상승하며 공급 부족 압력이 빠르게 확대되고 있다. 게티이미지.

조금이라도 늦으면 매물은 사라진다는 걸 알기 때문이다. 지금 서울 전세 시장에서는 ‘확인’보다 ‘속도’가 먼저다.

이른바 ‘노룩(No-look) 계약’. 집 내부를 보지 못한 채 계약부터 진행하는 방식이 빠르게 퍼지고 있다. 왜 지금 이 현상이 터져 나온 걸까. 숫자는 이미 답을 가리키고 있다.

◆전세수급 180 코앞…공급보다 수요가 앞선 시장

27일 KB부동산에 따르면 서울 전세수급지수는 179.0(20일 기준)을 기록했다. 전주(178.1)보다 상승하며 180선 돌파를 눈앞에 두고 있다.

전세수급지수는 100을 넘을수록 수요가 공급보다 많은 상태다. 150을 넘으면 수요 우위가 뚜렷해지고, 180에 가까울수록 심각한 공급 부족 상태로 해석된다.

상승 속도도 빠르다. 지난해 8월 152.0으로 150선을 넘어선 이후 약 8개월 만에 180에 근접했다. 수급 불균형이 커지면서 시장 전체가 ‘속도 경쟁’으로 밀려가고 있다.

◆거래는 줄었는데 가격은 오른다…시장 구조 ‘뒤집힘’

전셋값 상승 압박은 수치로도 확인된다. 부동산 플랫폼 직방에 따르면 올해 1~3월 서울 신규 전세 계약 평균 가격은 6억4352만원으로, 전년 동기 대비 약 4000만원 상승했다.

같은 집을 유지하기 위해 추가로 마련해야 하는 ‘현금 장벽’이 그만큼 높아졌다는 의미다. 사실상 이사하지 않아도 더 많은 돈을 내야 하는 시장이 된 셈이다.

반면 거래는 줄었다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 전세 거래량은 지난해 같은 기간 2만1483건에서 올해 1만4818건으로 약 31% 감소했다. 거래는 줄었는데 가격은 오르는 ‘역전 구조’다.

한국부동산원 자료에서도 서울 아파트 전세가격은 상승 흐름을 이어가며 공급 부족 압력이 지속되는 것으로 나타난다.

◆외곽으로 밀려나는 수요…결국 내 삶의 문제

이 숫자들은 결국 개인의 삶으로 돌아온다. 전셋값 약 4000만원 상승은 단순한 가격 변화 아닌, 거주를 유지하기 위한 진입 장벽이 그만큼 높아졌다는 의미다.

서울에서 전세를 구하지 못한 수요는 경기 남부와 인천 등 수도권 외곽으로 밀려나고 있다. 이 과정에서 인근 지역 전셋값까지 끌어올리는 ‘도미노 현상’으로 이어질 가능성도 있다.

문제는 속도다. 조급함이 판단을 앞지르는 순간, 리스크는 눈에 띄게 커진다. 집을 직접 확인하지 못한 채 계약이 이뤄지면서 등기부상 근저당, 선순위 보증금, 전세보증보험 가입 여부 같은 핵심 정보조차 충분히 확인하지 못하는 사례도 늘고 있다.

전세 거래량 31% 감소 속 계약 속도 경쟁이 심화되며 ‘노룩 계약’ 사례가 늘고 있다. 게티이미지

한 번의 판단 실수가 수억원 손실로 이어질 수 있는 구조다. 지금 서울 전세 시장은 선택의 문제가 아닌 ‘버티느냐 밀려나느냐’의 문제로 바뀌고 있다.

출퇴근 시간과 생활 반경, 삶의 질까지 달라질 수 있다. 결국 지금의 선택은 집을 고르는 문제가 아닌 일상의 방향을 바꾸는 결정이다.