이소라·홍진경, 15년 만에 재회 “아픔 겪고 서로 멀어져”

사진=MBC ’소라와 진경’ 화면 캡처

절친 이소라와 홍진경 15년 동안 멀어졌던 이유를 솔직하게 밝혔다.

26일 방송된 MBC 예능 프로그램 '소라와 진경'에서는 이소라와 홍진경이 런웨이에 다시 도전하기 위해 15년 만에 만난 모습이 그려졌다.

이날 홍진경은 인터뷰에서 과거 친했던 언니들과 모임을 떠올리며 소원해진 이유에 대해 입을 열었다. 그는 "다들 아시겠지만 친한 언니들 모임이 있었다. 돌아가신 최진실 언니도 계시고 이영자 언니, 엄정화 언니, 이소라 언니, 정선희 언니, 막내 저까지 이렇게 자주 모였다"고 말했다.

이어 "다들 큰일들을 많이 겪으면서 다들 지치기도 했다"며 "사이가 안 좋거나 나쁜 일이 있던 건 아닌데 그 후에 우리에게 많은 아픔들이 있었다. 뭐 때문인지 모르겠는데 그냥 그렇게 멀어졌던 것 같다"고 밝혔다.

이소라 역시 "그때는 우리가 좀 힘든 시간이 있었다. 다같이 힘들어서 '나 여기서 조금 나오고 싶다' 그럴 때였다"고 말했다.

두 사람은 무려 15년이라는 시간 동안 교류가 없었다고 털어놨다. 오랜 시간을 돌아 다시 마주하게 된 두 사람 사이에는 반가움과 묘한 긴장감이 흘렀다.

홍진경은 재회를 앞두고 "언니 만나서 무슨 얘기를 해야 할지 되게 어색하다"고 말했다.

이에 이소라는 "(진경이를 만나면) 일단은 약간 짠하지 않을까. 중간에 우리가 잃어버린 시간동안 각자 무슨 일을 했을까. 울 수도 있다"고 밝혔다.