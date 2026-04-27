38세 유부남 "대시 끊이지 않아 고민" 서장훈 "아이돌 외모"

유부남임에도 불구하고 끊이지 않는 대시에 고민하는 38세 사연자가 보살들을 찾았다.

27일 오후 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 362회에서 사연자는 특전사 장교로 11년, 소방관으로 4년을 근무한 뒤 현재는 홈쇼핑 쇼호스트로 활동 중인 이력을 공개한다.

결혼 6년 차로 5살 아들을 둔 그는 "유부남인 걸 알면서도 여성들이 계속 대시를 해 온다. 어떻게 선을 긋고 철벽을 쳐야 할지 고민"이라고 털어놓는다.

고민을 들은 서장훈은 "행복한 고민이네"라며 반응하고, 이수근 역시 그의 외모와 이력에 "어쩔 수 없는 거야"라며 웃음을 보인다.

사연자는 학창 시절 각종 이벤트 날마다 수차례 선물을 받거나 독서실 책상 위에 간식과 편지가 놓여 있을 정도로 인기가 많았다고 전한다. 대학 시절에도 학군단 제복을 입고 다니며 많은 주목을 받았고, 지금도 외출 시 젊은 여성들에게 대시 받는 일이 잦다고 덧붙인다.

이에 서장훈은 "요즘 아이돌 그룹 리더 같은 스타일이다. 요즘 기준에 잘 맞는 외모"라고 평가한다.

특히 사연자는 늦은 밤 술 취한 여성 지인의 연락을 받고 소방관으로서 걱정돼 찾아갔다가 과한 스킨십을 당한 일을 털어놓는다. 이어 직장 동료와 늦은 밤까지 업무 통화를 하다 사적인 만남 제안으로 이어진 사례, 또 다른 동료에게는 "서로 결혼했으니 편하게 만나 보자"며 불륜을 암시하는 발언까지 들었다고 밝혀 충격을 안긴다.

사연을 들은 서장훈은 "사람들이 교감을 원하는 건 인간적인 호감이 있기 때문"이라며 "그 감정이 무의식적으로 섞이다 보니 만남으로 이어지려는 것"이라고 분석한다. 이어 "유부남인 만큼 늦은 시간 통화나 만남은 선을 지켜야 한다"고 조언한다.

<뉴시스>