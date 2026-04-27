北김정은, 러시아 국방장관 만나 "정치군사 협력 강화발전 논의"

러시아 하원의장 만나서도 "북러 쌍무관계 전면 확대발전 의지"

김정은 북한 국무위원장이 러시아 쿠르스크 파병기념관 준공식 참석차 평양을 방문한 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관과 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장을 만나 양국관계 강화 의지를 밝혔다.



27일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 벨로우소프 국방장관과 만나 블라디미르 푸틴 대통령에 대한 안부를 주고받은 뒤, 벨로우소프 장관이 러시아의 군사 지도부를 대표해 방북한 데 대해 사의를 전했다.

주북러시아대사관 텔레그램 갈무리

김 위원장과 벨로우소프 장관은 면담에서 "날로 첨예화되고 있는 국제 및 지역 정세를 비롯하여 호상(상호) 관심사로 되는 문제들에 대한 폭넓은 견해와 의견"을 교환했다고 통신은 전했다.



또한 "조로(북러) 두 나라 사이의 정치군사적협력과 협조를 더욱 공고히 하고 가일층 강화 발전시켜 나가기 위한 일련의 문제들이 토의되었다"고 통신은 덧붙였다.



김 위원장은 우크라이나 전쟁과 관련해 "앞으로도 국가주권과 영토완정, 안전이익을 수호하려는 러시아의 정책을 전적으로 지지할 것"이라며 "러시아 군대와 인민이 정의로운 성전에서 반드시 승리하리라는 확신"을 표명했다고 통신은 전했다.



전날 러시아 타스통신은 벨로우소프 장관이 김 위원장에게 2027∼2031년 북러 상호 군사 협력 계획을 체결할 준비가 돼 있다고 언급한 내용을 보도했으나, 조선중앙통신은 이런 발언을 전하지 않았다.



김 위원장은 볼로딘 하원의장을 만나서도 푸틴 대통령에 대한 안부를 주고받고, 러시아가 고위급 대표단을 파견한 데 대해 "조로(북러) 두 나라 사이의 동맹관계를 중시하고 공고 발전시켜나가려는 러시아 지도부의 입장과 의지의 표시"라고 높이 평가했다.



통신은 김 위원장과 볼로딘 의장이 따뜻하고 신뢰적인 분위기 속에서 회담을 진행했다면서 "조로 사이의 쌍무관계를 전면적으로 확대발전시킴으로써 두 나라의 국익과 인민들의 복리를 도모해나가려는 의지가 다시금 확인되었다"고 전했다.



볼로딘 의장 등 러시아의 공식 대표단은 조국해방전쟁 승리기념관도 참관했으며 블라디미르 토페하 주북 러시아대사관 임시대리대사가 수행했다.



북한은 이날 러시아 방북 대표단을 환영하는 만찬회도 개최했다.



김 위원장과 벨로우소프 장관, 볼로딘 의장이 참석했으며 조용원 최고인민회의 상임위원장이 환영 발언을 했다.



한편 벨로우소프 장관은 파병기념관 준공식 참석 등 1박 2일의 일정을 마치고 27일 평양을 떠났다고 통신은 전했다.

<연합>