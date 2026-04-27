"울면서 볼게" 옥택연, 김혜윤 출연 ‘살목지’ 응원

가수이자 배우로 활동 중인 옥택연이 배우 김혜윤이 출연한 공포·스릴러 장르의 작품 ‘살목지’ 시청을 약속해 두 사람의 끈끈한 인연이 다시 주목받고 있다.

옥택연은 지난 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 최근 흥행 중인 영화 ‘살목지’ 포스터를 공유하며 김혜윤의 계정을 함께 태그했다.

지난 26일 옥택연이 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 최근 흥행 중인 영화 ‘살목지’ 포스터를 공유하며 김혜윤의 계정을 함께 태그했다. 옥택연 사회관계망서비스(SNS)

그는 ‘무서운 거 못 보는데’라며 주저하는 마음을 표현하면서도 ‘울면서 불게’라고 덧붙였다. 공포물을 잘 보지 못하지만 김혜윤을 위한 애정과 응원의 메시지를 전달한 것으로 보인다.

한편 영화 ‘살목지’는 낚시 장소로 알려진 동시에 기이한 이야기들이 전해 내려오는 저수지를 배경으로 한 공포·스릴러 장르의 작품이다. 극 중에서는 해당 장소를 둘러싼 미스터리한 사건들이 전개되며 긴장감을 끌어올린다. 김혜윤은 작품에 출연했다.

흥행 성적 역시 눈에 띈다. 27일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘살목지’는 지난 26일 약 10만 명 이상의 관객을 끌어모으며 누적 관객 수 198만 명을 넘어섰고, 박스오피스 정상 자리를 차지하며 장기 흥행 흐름을 이어가고 있는 상황이다.

특히 개봉 일주일 만에 손익분기점을 넘어선 데 이어 열흘 만에 100만 관객을 돌파했고, 이후에도 상승세를 이어갔다.

한편 옥택연과 김혜윤은 과거 드라마 ‘어사와 조이’를 통해 호흡을 맞춘 인연이 있다. 당시 함께 쌓은 친분이 이번 응원으로 이어진 것으로 보여, 두 사람의 우정에 팬들의 관심이 모이고 있다.