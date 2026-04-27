[단독] 김관영 “전북지사 무소속 출마 고민 중”

‘대리기사비 지급 논란’으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사가 6·3 지방선거 전북지사선거에 무소속 후보로 출마할 가능성을 열어두고 있다고 밝혔다. 전북지사 경선이 친청(친정청래)계 성향 이원택 후보 선출을 놓고 잡음이 여전히 이는 가운데 김 지사가 무소속 출마 가능성을 염두에 둔다고 언급함에 따라 파장이 예상된다.

김 지사는 27일 세계일보와의 통화에서 “(무소속 출마를) 고민 중이다. 아직 최종 결정은 하지 않았다”면서 이같이 밝혔다. 그동안 김 지사의 무소속 출마설은 여러차례 지역에서 나온 바 있으나 직접 나온 것은 이번이 처음이다.

김관영 전북특별자치도지사. 연합뉴스

김 지사는 앞서 지난해 11월 청년 정치인 등과 함께한 저녁 술자리에서 현금 제공 논란을 빚었다. 김 지사는 해당 의혹에 “술을 마신 상태에서 대리기사비를 청년들에게 지급했다 찝찝하고 부담을 느껴 술자리 다음 날 회수했다”고 해명했는데, 관련 언론 보도가 이뤄진 직후 민주당 최고위원회의는 김 지사를 제명했다.

김 지사 없이 치러진 전북지사 경선에서는 친청계 성향의 이원택 후보가 안호영 의원을 제치고 경선후보로 선출됐다. 이 과정에서 이 후보도 ‘제3자 식사비 대납 의혹’이 불거졌다. 이 후보가 지역 청년들과의 정책 간담회에서 고액의 식사와 음주 비용을 지불하지 않고, 비용 일부를 제3자에게 대납시켰다는 의혹으로 이 후보는 “흑색선전과 허위사실 유포”라고 반발했다. 민주당 최고위는 결론적으로 사안이 문제가 없다고 보고 경선을 그대로 진행했는데 당내에서는 ‘친청계인 이 후보 봐주기 결정’이라는 비판이 나왔다. 경선 후보 대상자였던 안 의원은 당이 김 지사는 빠르게 제명하면서 이 후보의 의혹은 그냥 넘어갔다면서 재감찰을 주장하는 단식 농성을 벌이기도 했다.

이런 상황에서 김 지사의 무소속 출마 가능성이 거론된 것이다. 김 지사측 한 관계자는 통화에서 “이번에 정청래 지도부 결정에 대해 호남 민심이 ‘이대로는 안된다’는 비판 여론이 많다. 민주당 공천만 받으면 당선되는 구도에 경종을 울려야 한다는 분들이 많다”면서 “그래서 김 지사가 무소속으로라도 출마해달라는 요구를 받고 있는 것”이라고 설명했다. 김 지사는 단식 농성 중 입원한 안 의원을 방문한 뒤 26일 자신의 페이스북에 올린 글에서 “안 의원님이 제기하신 문제는 개인의 문제가 아니다. 무너진 공정을 세우고 도민주권정신에 따라 도민이 스스로 미래를 결정해야 한다는 ‘자존심의 문제’”라며 “의원님의 간절함이 헛되지 않도록 저 또한 흔들림 없이 도정의 책임을 다하겠다”고 썼다.

다만, 지방선거 특성상 무소속 후보가 정당 지원을 업는 후보를 상대로 싸우기는 쉽지 않다는 점, 전북지사 선거에서 민주당 계열 후보가 계속 당선됐다는 점 등 현실적 이유로 인해 불출마하는 것이 좋다는 만류도 상당한 것으로 전해졌다. 김 지사 스스로가 국민의당에서 복당한 지 얼마 안 되 다시 민주당과 각을 세우는 것이 부담스러울 수 있다는 분석도 있다. 김 지사는 이날 통화 도중 “신중론도 많다. 정말로 심사숙고 중이다”라고 밝혔다.