인터뷰 중 음료 세례 맞은 이정후 "자주 맞고 싶어"

부활 원동력은 자신감 회복 "최근 좋은 결과 덕분"

한 경기에서 4개의 안타를 쏟아낸 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 수훈 선수 방송 인터뷰 도중 동료 선수의 짓궂은 장난을 받아 눈길을 끌었다.



이정후는 27일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 마이애미 말린스와 홈 경기에 1번 타자 우익수로 선발 출전해 3루타 포함 5타수 4안타 2득점으로 맹활약하며 팀의 6-3 승리를 이끌었다.



경기 후 진행된 현지 중계방송 인터뷰에서 이정후는 예상치 못한 음료수 세례를 맞았다.

음료수 맞는 이정후(왼쪽). AP=연합뉴스

팀 동료 윌리 아다메스가 더그아웃에 있던 음료 통을 들고 몰래 다가와 이정후에게 쏟았다.



노란색 이온 음료를 흠뻑 뒤집어쓴 이정후는 깜짝 놀라면서도 웃음을 터뜨렸다.



이정후는 인터뷰에서 "앞으로 자주 (수훈선수로 뽑혀서) 음료수를 맞고 싶다"고 말했다.



시즌 초반 부진했던 이정후는 최근 완연한 상승세를 타고 있다.



지난 달 중순까지 1할대 타격에 머물렀지만, 최근 타격감을 되찾으며 반등에 성공했다.



최근 3경기 연속 멀티 히트(한 경기 2안타 이상)를 기록한 그는 시즌 타율 0.313(99타수 31안타)으로 내셔널리그 타율 10위, 최다 안타 공동 10위(31개)에 올랐다.



이정후는 부활의 배경으로 '자신감 회복'을 꼽았다.



그는 "최근 경기에서 좋은 결과가 나오면서 자신감이 생겼다"며 "타격 코치님들이 경기 전 타격 훈련에서 밸런스를 잡아주신 것이 큰 도움이 됐다"고 말했다.



이어 "오늘 승리로 팀이 3연속 위닝시리즈를 기록했는데 앞으로도 팀이 상승세를 이어가는 데 보탬이 되고 싶다"고 덧붙였다.



이정후는 팀 내 입지가 완전히 달라진 느낌이다.



그는 이날 올 시즌 두 번째이자 3월 28일 이후 처음으로 톱타자로 선발 출전했다.



토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 경기 후 "이정후는 구장 곳곳으로 타구를 날리며 팀에 활력소 역할을 하고 있다"며 "수비에서도 팀에 기여한다"고 칭찬했다.



이어 "시즌 초반엔 비시즌 준비했던 노력이 결과로 이어지지 않았지만, 이제 경기력으로 나타나는 것 같다"고 말했다.

<연합>