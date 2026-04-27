여성밴드 오모(OmO), 27일 신곡 ‘레블러(REBEL+ER)’ 발표

여성밴드 오모(OmO)가 선과 악이 공존하는 혼란스러운 세상 속에서, 오늘날 우리가 추구하는 이상과 신념의 의미를 되짚는 메시지를 담은 신곡으로 돌아온다.

록스타뮤직앤라이브는 27일 오모가 이날 여섯 번째 싱글 ‘레블러(REBEL+ER)’를 발매한다고 밝혔다.

지난해 11월 발매한 싱글 ‘오마주’에 이어 약 5개월 만의 신보다.

신곡 '레블러 (REBEL+ER)'는 단순히 선함을 추구하는 것에서 벗어나, 자신의 일부인 '악'을 받아들임으로써 비로소 완전한 자신을 찾게 되는 내면의 충돌을 그린 곡이다.

오모 멤버들이 직접 프로듀싱과 편곡에 참여해 음악적 완성도를 높였다.

특히 강렬하게 몰아치는 밴드 사운드와 불안한 자아 속에서도 끝내 이상을 놓지 않으려는 처절하면서도 아름다운 의지가 담긴 가사가 돋보인다.

2023년 10월 데뷔곡 ‘하츠코이’로 가요계에 첫 발을 내디딘 오모는 보컬 서현, 키보드 김지은으로 구성된 2인조 밴드다.

‘30일’, ‘카멜리아(Camelia)’, ‘스프린터(Sprinter)’, ‘오마주’ 등을 발표하며 자신들만의 음악적 세계를 구축해 왔다.