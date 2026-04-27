크나우프 석고보드, 실무 중심 신중년특화과정 교육 진행

크나우프 석고보드㈜는 지난 4월 17일(금), 신중년특화과정 재학생 23명을 대상으로 크나우프석고보드 기술센터(PSTC)에서 실무 중심의 기업 사회적 책임(CSR) 교육을 실시했다고 27일 전했다.

크나우프 석고보드㈜ 제공

이번 프로그램은 40대 이상 중장년층의 현장 실습 역량 강화를 목적으로 지난해 상반기부터 운영되고 있으며, 올해 역시 한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스 실내건축디자인과 재학생을 대상으로 진행됐다. 교육은 오전 10시 30분부터 오후 2시 30분까지 진행됐다.

교육은 당진 공장 대강당에서 진행된 기업 소개 및 PSTC 소개, 시공가이드 영상 시청 등 이론 교육으로 시작됐다. 이후 교육생들은 안전장비를 착용한 뒤, PSTC 실습 공간에서 실습 교육에 참여했다.

특히 크나우프 석고보드㈜는 안전을 최우선 가치로 두고, 모든 교육생이 안전모, 조끼, 보안경, 방진마스크, 안전화 등 필수 보호장비를 착용했는지 사전 점검을 완료한 후 실습을 진행했다.

실습 교육은 스터드(경량 철골 구조) 설치, 석고보드 절단, 벽체 고정 작업, 천장 시공 실습으로 나누어 진행됐으며, 교육생 전원이 직접 참여할 수 있도록 구성됐다. 처음 접하는 시공 작업임에도 불구하고 교육생들은 팀 단위로 협업하며 단계적으로 과정을 수행했다.

크나우프 석고보드㈜ 제공

또한 메거진 건, T형 자 등 평소 접하기 어려운 전문 시공 장비를 직접 다뤄보며 실무 이해도를 높였으며, 교육을 마친 후에는 높은 만족도를 보였다.

크나우프 석고보드㈜ 관계자는 “이번 교육이 교육생 여러분의 실무 역량을 키우는 데 작은 밑거름이 되기를 바란다”며, “앞으로 각자의 자리에서 전문성을 발휘하며 사회에 긍정적인 변화를 만들어가는 인재로 성장하시길 진심으로 응원한다”고 밝혔다. 이어 “크나우프 석고보드는 지속적인 교육과 사회공헌 활동을 통해 산업 현장과 지역사회에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.