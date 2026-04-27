모델 신현지 '결혼'…장윤주 "축하합니달라"

모델 신현지가 비공개 스몰웨딩을 올린 가운데 그의 모습이 공개됐다.

장윤주 사회관계망서비스(SNS)

지난 26일 모델 겸 배우 장윤주는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 신현지의 결혼을 축하하는 콘텐츠를 게재했다.

그는 ‘신현지씨 결혼 축하합니달라’라며 밝고 장난끼 넘치는 말투로 그의 결혼을 축하했다. 게시물에는 신현지와 함께 촬영한 사진이 게재됐다.

사진 속 신현지는 웨딩드레스를 입고 있어 눈길을 끌었다. 장윤주는 그와 함께 손으로 하트를 만들어 포즈를 취하고, 다른 손으로는 그의 허리를 감싸 친분을 드러냈다.

개그맨 김지유 역시 같은 날 결혼식 현장에서 찍은 사진을 게시하며 축하 인사를 전했다. 그는 ‘현지야 행복하게 잘 살아라! 축하한다!’고 축하 메시지를 건네면서, ‘오늘 너 진짜 뒤집어지게 예쁘더라’라고 그의 미모에 아낌없이 칭찬을 남겼다.

김지유가 축하 인사와 함께 공개한 사진 속에는 신현지와 함께 걸그룹 ‘걸스데이’ 출신 방민아와 김지유가 밝은 표정을 짓고 있는 모습을 담았다. 게시글을 통해 김지유는 신현지의 아름다운 모습을 언급하고 신현지의 행복을 기원했다.

김지유 사회관계망서비스(SNS)

신현지는 이날 비연예인 남성과 백년가약을 맺은 것으로 전해졌다.

한편 1996년생인 신현지는 2013년 케이블 채널 서바이벌 프로그램 ‘도전! 슈퍼모델 코리아4’에서 최종 우승을 차지하며 대중에 이름을 알렸다. 이후 국내외 패션계에서 활발히 활동하며 입지를 다졌고, 글로벌 명품 브랜드와 SPA 브랜드를 넘나들며 모델로서 커리어를 쌓아왔다.

패션 분야뿐 아니라 예능 프로그램에서도 존재감을 드러냈다. ‘피의 게임2’, ‘길바닥 밥장사’, ‘진서연의 NO’, ‘전지적 참견 시점’ 등 다양한 방송에 얼굴을 비추며 친근한 매력을 보여준 그는 활동 영역을 넓혀왔다.

이번 결혼 소식과 함께 공개된 사진들은 신현지의 또 다른 인생의 출발을 알리는 동시에, 동료들의 따뜻한 축하 분위기를 전했다.