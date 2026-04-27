박정수, 정을영 감독과 다투다 ‘정’ 들어…지금도 여전히 티격태격

배우 박정수가 연출가 정을영과의 인연이 ‘다툼’에서 시작됐다고 털어놓았다.

지난 22일 박정수는 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’에 영상 ‘웬만해선 막을 수 없는 박정수, 유튜브 시작하자마자 전 남편 소환하고, 현 남편이랑 모니터링하는 기쎈 아줌마’라는 제목의 영상을 공개했다.

웬만해선 정수를 막을 수 없다

공개한 영상에서 그는 과거 인기 시트콤 ‘웬만해선 그들을 막을 수 없다’에서 부부로 호흡을 맞췄던 배우 노주현과 재회했다. 박정수는 노주현을 발견하자마자 “여보~!”라고 부르며 친분을 과시했다.

이날 두 사람은 촬영 당시의 추억과 함께 근황 이야기를 자연스럽게 이어갔다. 노주현은 정을영 감독의 안부를 물었고, 박정수는 “그 남자가 잘 못 지낼 이유가 뭐가 있나”라며 “난 제발 여자친구 만들어왔으면 좋겠다”고 농담 섞인 답을 내놨다. 이에 노주현은 “마음에도 없는 얘기 하지도 말라”고 반응했다.

이어 노주현은 “그런데 그 친구는 매일 놀러온다고 그러면서 거짓말 한 게 한두 번이 아니야”라고 말과 다른 행동에 서운함을 드러냈고, 박정수는 “집 밖에 잘 안나간다”고 그를 잘 만나지 못하는 이유를 설명했다.

노주현은 “연출은 잘하는데”라고 장점을 언급했고, 박정수는 “연출에 속아 난 결혼 한 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 그는 “감독으로서 존경심이 없었다면 내가 안 살았겠지”이라고 말했다.

이에 노주현이 “연출력에 넘어간 건 아닌 것 같고 그냥 눈이 맞았겠지”라고 하자, 박정수는 인정하면서도 “싸움하다가 눈이 맞았다”고 솔직하게 털어놨다. 그는 “같이 살면 덜 싸울 줄 알았는데 지금도 여전히 다툰다”고 솔직하게 밝혀 웃음을 자아냈다.

한편 정을영 감독은 배우 정경호의 아버지로, 배우 박정수와 오랜 시간 관계를 이어오고 있다.