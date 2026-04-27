“댕댕이와 떠나는 숲캉스”… 구미 옥성자연휴양림, 반려동물 동반객실 조성

숲속의 집 2동 리모델링, 여름 전 준공 목표

세족대·마감재·외벽 보수 개선

방문객 의견 반영해 객실 확대하기로

경북 구미시가 반려동물과 함께 머물 수 있는 산림휴양 공간을 조성하며 체류형 관광 인프라 확충에 나섰다.

시는 옥성자연휴양림 내 숲속의 집 2동을 반려동물 동반객실로 리모델링한다고 27일 밝혔다.

구미 옥성자연휴양림. 구미시 제공

반려동물 양육 가구가 약 591만 가구에 이르며 관련 여행 수요가 빠르게 증가하는 가운데 방문객을 유치하려는 조치다.

시는 2억원을 투입해 여름 성수기 이전 준공을 목표로 이달까지 실시설계와 행정절차를 마무리하고 5월부터 공사에 들어간다.

객실 내부에는 반려동물 전용 세족대를 설치하고 바닥과 침구 오염을 최소화할 수 있도록 마감재를 개선한다. 외부는 외벽 보수와 함께 분뇨로 인한 부식 방지를 고려한 마감 보강을 진행해 시설 내구성을 높인다. 이용 편의와 위생 관리, 시설 유지 측면을 함께 반영한 설계다.

시는 이번 조성을 계기로 산림휴양시설의 이용층을 확대하고 체류형 관광을 유도한다는 계획을 세웠다. 반려동물 동반 여행 수요를 반영한 특화 콘텐츠를 통해 옥성자연휴양림의 경쟁력을 한층 높일 것으로 기대하고 있다. 조성 이후에는 이용 만족도를 분석하고 방문객 의견을 반영해 반려동물 동반객실을 단계적으로 확대한다.

박은희 선산출장소장은 “반려동물과 함께하는 여행이 하나의 생활 문화로 자리 잡고 있다”며 “변화하는 수요에 맞춘 산림 복지 서비스를 지속적으로 확충하겠다”고 말했다.