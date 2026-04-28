96년생 금전 융통은 이씨 정씨에게 유력하다. 84년생 금전문제를 깨끗하게 해결하기 힘들다. 72년생 일이 순조롭고 계약이 체결된다. 60년생 하는 일마다 잘 들어맞으니 해가 짧다. 48년생 언행에 각별한 신중을 기해야 한다. 36년생 문상 갈 일이 있으면 조심해야한다.

97년생 가볍게 여기다가 병을 키울 수 있다. 85년생 자기 페이스를 끝까지 유지하자. 73년생 다른 사람에게도 기회를 양보해라. 61년생 상황이 불리하다고 둘러대면 망신한다. 49년생 변명을 대느니 솔직하게 털어놓아라. 37년생 기운이 살아나니 여행을 떠나고 싶다.

98년생 옛 붕우와의 해후(邂逅)로 즐겁다. 86년생 하는 일에 싫증이 오고 변동심이 온다. 74년생 단호한 결정 뒤에는 성과가 따른다. 62년생 손실을 감수하더라도 만회할 기회가 온다. 50년생 가족이 화목해야 하는 일도 탄력 받는다. 38년생 득실을 따지지 못하면 손재수가 있다.

99년생 실직자는 좋은 소식이 온다. 87년생 근심걱정은 사라지고 만사형통 대길운. 75년생 엉뚱한 곳에 관심을 기울이면 실패본다. 63년생 대비하는 자세를 겸비해야 손해가 적다. 51년생 남을 돕다가 문서를 빼앗길 수 있다. 39년생 일이 막힐 때는 내부에 문제가 발생한다.

00년생 무리하고 과욕을 부리다 손해만 본다. 88년생 금은보화를 얻지만 마음은 변치않다. 76년생 자기 주장만을 관철시키려 말라. 64년생 주변환경 탓에 그만두고 싶다. 52년생 너무 야무진 꿈을 꾸지 않는 게 좋다. 40년생 주변을 의식하면 하고 싶은 일을 못한다. 28년생 긴급한 상황만 넘긴다면 전화위복이 된다.

01년생 친지나 집안에 경사스러운 일이 생긴다. 89년생 침묵을 지키면 구설이 없다. 77년생 외형적인 허물보다 내면 허물을 수정하라. 65년생 조건을 내세울 경우 융통성 있게 대처하라. 53년생 직접 이권에 개입하는 행위는 불리하다. 41년생 머리를 굴리면 제 꾀에 넘어갈 수 있다. 29년생 미리 정한대로 움직이면 결과가 긍정적이다.

02년생 귀하고 반가운 사람을 만나게 된다. 90년생 만남이 길어지면 소문만 무성하다. 78년생 새로운 만남이 생기니 한껏 발휘하라. 66년생 생각보다 염려할 만한 것은 아니다. 54년생 순리대로 풀어나가면 근심은 사라진다. 42년생 가장 중요한 것은 스스로에 대한 믿음이다. 30년생 서운한 마음을 오래 두면 병이 생긴다.

03년생 일이 막히니 계획하는 일 조심하라. 91년생 기본적 베이스가 튼튼해야 가치가 있다. 79년생 의견을 내세우지 말고 뒤에서 지켜보아라. 67년생 비싼 것에 길들여지면 시시하게 보인다. 55년생 좋은 것을 택하니 금전지출이 늘어난다. 43년생 결과에 만족하지 않고 계속 추진하라. 31년생 고민하던 문제는 주중에 말끔히 해결됨.

04년생 창업이나 새로운 일을 접한다. 92년생 입장표명은 좋으나 명분이 중요하다. 80년생 꾸준히 자기 페이스를 유지하라. 68년생 생각지 않은 부분에서 기쁨을 맞이한다. 56년생 일에 대해서는 창의적으로 풀어라. 44년생 건강에 유의하고 휴식을 취하라. 32년생 기회가 와도 실천력이 떨어지면 소용없다.

05년생 희생하고 양보하면 득이 있다. 93년생 한발 뒤로 물러서 생각하면 개운해진다. 81년생 짜증이 늘어난 모습을 직시하도록 해라. 69년생 내 것 네 것 따져 봐야 감정만 격해진다. 57년생 분수를 지키며 허욕을 탐하지 마라. 45년생 고지식함은 사람을 숨막히게 한다. 33년생 약간의 무리수가 우려되니 유연성 있게 대처하라.

06년생 끈기있게 참고 견뎌내야 좋은 일 있겠다. 94년생 순풍에 돛을 달고 나서니 순조롭다. 82년생 구하는 대로 주머니에 넣어두는 운이다. 70년생 부지런한 사람은 백원이 생긴다. 58년생 절제하기보다 돌파구를 모색할 때이다. 46년생 버스가 떠난 뒤 손들지 말라. 34년생 자료를 바탕으로 일하면 힘을 발휘할 수 없다.

95년생 먼길을 우회하지 말고 지름길을 향하라. 83년생 감정표현이 직설적이면 상대방이 당황한다. 71년생 제한된 자원을 효율적으로 실행하라. 59년생 사업자는 기운의 흐름이 가라앉는 시기. 47년생 뿌리를 더욱 튼튼하게 만들어 가라. 35년생 시간이 지날수록 점점 힘들어진다.

백운철학원